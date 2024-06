Zeittraining Assen: Veijer Erster, Alonso enttäuscht

Nach einem erfolgreichen Wochenende in Mugello läuft zumindest der Freitag in Assen bislang nicht für David Alonso

Vor seinem Heimpublikum ist der Niederländer Collin Veijer im Zeittraining der Moto3 in Assen Schnellster. WM-Leader David Alonso erwischt einen Freitag zum Vergessen, wird nach zwei Crashs nur Neunter.

In der-Session des Zeittrainings in der Moto3 geht es um die begehrten Plätze im Q2 am Samstag: Die ersten 14 der 26 Starter sind direkt qualifiziert. Die übrigen haben eine zweite Chance am Samstagmorgen.

Schnellster Mann des frühen Nachmittags in Assen ist Lokalheld Collin Veijer!

Er war bereits in der frühen Phase des Zeittraining vor seinem Heimpublikum schnellster Mann, hielt die Führung. Weil relativ starker Wind aufzog, waren die Piloten zunächst etwas langsamer unterwegs als am Vormittag. Kurz vor Schluss setzte Veijer mit einer 1:40,259 min eine beachtliche Zeit.

Jubel bei Veijer, Frust bei David Alonso!

WM-Leader Alonso crashte mit noch 24 Minuten auf der Uhr in Kurve 5, landete im Kies. Der Kolumbianer, zu diesem Zeitpunkt eine halbe Minute hinter Veijer, konnte aber gut acht Minuten später in der Box eintreffen und zügig weitermachen. Im Training am Vormittag war WM-Leader David Alonso (143 Punkte) lediglich Vierter geworden. Schnellster am Morgen war Ortola.

Kurz vor eine der Session erwischte es dann Daniel Holgado, ebenfalls in Kurve 5. Auch der WM-Zweite stürzte!

Und nur wenige Sekunden erwischte es auch Alonso wieder – diesmal in Kurve 4. Ein Freitag zum Vergessen für den Kolumbianer. Er konnte weiterfahren, fiel aber zurück auf Rang 11. Sein vorletzter Versuch einer schnellen Runde wurde wegen Überschreiten der Streckenbegrenzung gestrichen, mit dem letzten schaffte er es auf Platz 9 – immerhin in die Top 10.

Der Schweizer Noah Dettwiler wurde Vorletzter.

Ergebnisse Moto3 Assen, P1 (28. Juni):

1. Collin Veijer (NL), Husqvarna, 1:40,259 min

2. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,294 sec

3. Ivan Ortola (E), KTM, +0,310

4. Adrián Fernández (E), Honda, +0,344

5. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,367

6. Angel Piqueras (E), Honda, +0,429

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,530

8. Luca Lunetta (I), Honda, +0,606

9. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,645

10. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,648

11. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,662

12. Scott Ogden (GB), Honda, +0,856

13. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +0,860

14. Stefano Nepa (I), KTM, +0,867

15. Taiyo Furusato (J) , Honda, +0,869

25. Noah Dettwiler (CH), KTM, +2,251