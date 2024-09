Lunetta (3.): «Ein Traum ist in Erfüllung gegangen»

Im MotorLand Aragon konnte Moto3-Rookie Luca Lunetta (Honda) sein erstes Podium in der Motorrad-Weltmeisterschaft erzielen. SIC58-Squadra-Corse-Teamchef Paolo Simoncelli war stolz auf seinen Schützling.

«Ein unvergesslicher Tag, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir haben die perfekte Reifenwahl getroffen – ich habe mich von Beginn an Stark gefühlt. Die harte Arbeit hat sich ausgezahlt», freute sich Luca Lunetta nach seinem dritten Platz im Moto3-Rennen in Aragon. Es war sein erstes Podium in der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Zugleich bescherte der 18-Jährige mit der berühmten Nummer 58 dem Team SIC58 Squadra Corse den ersten Podestplatz in der laufenden Saison. Dementsprechend stolz war Teamchef Paolo Simoncelli: «Lucas Podium ist für alle von Bedeutung. Für alle, die das Motorradfahren lieben und daran glauben, dass es mehr wert ist als die Macht des Geldes und der Vorzugsbehandlung. Er brachte Italien zurück ins Rampenlicht, nach mehr als 12 Monaten ohne Ergebnisse in der Moto3. Er ist ein harter Arbeiter, begierig zu lernen.»

Der dritte Rang in Aragon war bereits der vierte Top-10-Platz für Lunetta in seiner noch jungen GP-Karriere. In Assen fuhr der Römer auf den sechsten Platz, in Barcelona und Mugello belegte er zweimal Rang 7. In der Gesamtwertung liegt Lunetta derzeit mit 50 Punkten auf dem 13. Platz. In der Rookie-Wertung ist der Italiener auf die zweite Stelle vorgerückt – 23 Punkte hinter Honda-Pilot Angel Piqueras.

Am kommenden Wochenende findet für die Truppe SIC58 Squadra Corse das Heimrennen auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» statt – das Team ist direkt an der nach Paolos 2011 in Sepang zu Tode gestürztes Sohnes Marco benannten Rennstrecke in Misano beheimatet. Für Paolo Simoncelli wäre es ein Traum, ein weiteres Podium einzufahren.

Ergebnisse Moto3 Aragon, Rennen (1. September):

1. José Antonio Rueda (E), KTM, 17 Runden in 33:40,607 min

2. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +1,985 sec

3. Luca Lunetta (I), Honda, +3,556

4. David Alonso (CO), CFMOTO, +4,942

5. Joel Kelso (AUS), KTM, +8,503

6. Taiyo Furusato (J), Honda, +13,628

7. David Muñoz (E), KTM, +16,962

8. Xabi Zurutuza (E), KTM, +17,029

9. Daniel Holgado (E), GASGAS, +17,165

10. Matteo Bertelle (I), Honda, +17,578

11. Adrian Fernandez (E), Honda, +19,026

12. Ivan Ortola (E), KTM, +20,422

13. Stefano Neppa (I), KTM, +23,417

14. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +23,532

15. Joel Esteban (E), CFMOTO, +23,594

16. Scott Ogden (GB), Honda, +31,150

17. Noah Dettwiler (CH), KTM, +37,694

Moto3-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Alonso, 237 Punkte. 2. Veijer 162 3. Ortola 157. 4. Holgado 156. 5. Munoz 117. 6. Rueda 99. 7. Fernandez 90. 8. Yamanaka 85. 9. Kelso 83. 10. Piqueras 73. 11. Furusato 65. 12. Nepa 54. 13. Lunetta 50. 14. Suzuki 50. 15.Roulstone 46. 24. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 279 Punkte. 2. KTM 224. 3. Husqvarna 179. 4. GASGAS 161. 5. Honda 147.