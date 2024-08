Moto3 Q2 in Aragon: David Alonso sichert sich Pole!

Der zweite Abschnitt des Moto3-Qualifyings im spanischen Aragon wurde vom Kolumbianer David Alonso dominiert. Der CFMoto-Pilot sicherte sich überlegen seine fünfte Pole Position in der laufenden Saison.

Nachdem bereits der erste Teil des Qualifikationstrainings von diversen Stürzen durch Highsider geprägt war, begann auch der zweite Teil gleich mit einem Sturz von Jacob Roulstone. Der Australier konnte in der Folge nicht mehr ins Geschehen eingreifen.

Auch Ivan Ortola schien gleich zu Beginn noch Probleme mit der neuen Asphaltierung zu haben.

Nachdem die morgendliche Trainingseinheit nach einem nächtlichen Schauer noch von teils nassem Asphalt geprägt war, mussten sich die Piloten zunächst an die neuen Bedingungen anpassen. In der Folge gab es teils schlagartige Verbesserungen der Zeiten mehrerer Piloten.

Die erste schnellste Runde fuhr David Alonso, dessen vorübergehende Bestzeit dennoch den Großteil der Session Bestand hatte, bis er vier Minuten vor Schluss zunächst von Colin Veijer verdrängt wurde.

Der Kolumbianer konnte jedoch umgehend antworten und verbesserte sich um mehr als eine Sekunde.

Von diesem Moment an ließ er keinen Zweifel aufkommen, dass er sich seine fünfte Pole Position in dieser Saison nicht nehmen lassen würde. Bis in die Schlusssekunden des Qualifikationsabschnittes kam kein weiterer Pilot auch nur in die Nähe von dessen Zeiten. Auf Rang Zwei folgte, mit letztlich noch immer mehr als vier Zehnteln Rückstand, José Antonio Rueda.

Der Niederländer Veijer, der lange Zeit auf Rang 2 geführt wurde, schaffte durch einen Fehler in seiner letzten schnellen Runde keine nennenswerte Verbesserung seiner Zeit mehr und startet morgen lediglich auf Rang 9, einen Platz vor dem zweitplatzierten der Meisterschaft, Ivan Ortola.

In den letzten Momenten stürzte David Almansa, der damit nicht über Startplatz 14 hinauskam.

Ergebnisse Moto3 Aragon, Qualifying 2 (31. August)

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 1:58,059 min

2. José Antonio Rueda (E), KTM, + 0,433 sec

3. David Muñoz (E), KTM, + 1,005

4. Angel Piqueras (E), Honda, + 1,031

5. Joel Kelso (AUS), KTM, + 1,040

6. Luca Lunetta (I), Honda, + 1,249

7. Daniel Holgado (E), GASGAS, + 1,355

8. Matteo Bertelle (I), Honda, + 1,404

9. Collin Veijer (NL), Husqvarna, + 1,658

10. Ivan Ortola (E), KTM, + 1,696

11. Stefano Nepa (I), KTM, + 1,994

12. Scott Ogden (GB), Honda, + 1,999

13. Joel Esteban (E), CFMOTO, + 2,180

14. David Alamansa (E), Honda, + 2,190

15. Taiyo Furusato (J), Honda, + 2,215



20. Noah Dettwiler (CH), CIP, KTM, 2:02,550 min