Daniel Holgado (3.): «Die letzte Runde war verrückt»

GASGAS-Pilot Daniel Holgado wurde beim Moto3-Rennen auf dem Red Bull Ring Dritter. Die berüchtigte letzte Kurve in Spielberg verhinderte ein noch besseres Ergebnis für den Spanier.

Daniel Holgado (GASGAS Tech3) fuhr im Qualifying in Spielberg die viertschnellste Zeit. Weil jedoch KTM-Pilot Ivan Ortola, der die Pole-Position innehatte, die erste Grid-Position aufgrund eines technischen Problems räumen und aus der Boxengasse starten musste, nahm Holgado das Rennen von Position 3 in Angriff.

In der siebten Runde konnte sich der Spanier an die Spitze setzen und führte das Feld für einige Umläufe an. Wenige Runden vor dem Ende schnappte sich CFMOTO-Pilot David Alonso die Führung und gab diese nicht mehr ab. Dahinter lieferte sich Holgado mit einigen anderen Fahrern einen spannenden Kampf um die Podestplätze – am Ende wurde es Platz 3.

Dabei wäre für den Spanier fast noch mehr drin gewesen. Der Red Bull Ring ist bekannt für seine packenden letzten Runden. Die spektakulären Zweikämpfe zwischen Marc Márquez und seinen Rivalen Andrea Dovizioso (2017 und 2019) und Jorge Lorenzo (2018) gingen in die Geschichtsbücher ein – der achtfache Weltmeister hatte dabei immer das Nachsehen. Holgado erging es genau gleich, als er in der letzten Kurve noch von David Muñoz (KTM) überholt wurde. «Die letzte Runde war verrückt», betonte der 19-Jährige. «In der Moto3 sind die letzten Runden immer schwierig, aber ich bin so glücklich mit meinem Wochenende, denn ich war sehr schnell. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.»

Muñoz und Holgado trennten im Ziel nur 0,005 sec. Kurios: Im letzten Jahr wurde Holgado in Spielberg in Führung liegend kurz vor der Ziellinie noch von Deniz Öncü abgefangen – sein Rückstand betrug auch damals 0,005 sec. Hatte er das in diesem Jahr erwartet? «Nein», lachte er. «Aber ich werde es nächstes Jahr wieder versuchen.»

Mit dem Podium in Spielberg beendete Holgado auch eine längere Durststrecke – nach seinen starken Ergebnissen zu Saisonbeginn, lief es für ihn in den letzten Rennen nicht mehr gut. In Mugello und Assen erreichte er nur die Ränge 14 und 11. Auf dem Sachsenring und in Silverstone erzielte er mit den Plätzen 7 und 4 wieder einstellige Ergebnisse. Sein letztes Podium feierte der Fahrer des GASGAS-Tech3-Teams in Le Mans. «Nach den schwierigen Rennen für mich und mein Team, sind wir endlich zurück auf dem Podium», war er erleichtert. «Ich bin sehr glücklich. Das nächste Rennen ist mein Heim-GP in Spanien. Ich mag Aragón, es ist eine sehr spezielle Strecke für mich – ich habe dort meine ersten Schritte in der Moto3-WM gemacht.»

In der Gesamtwertung liegt Holgado nach dem Spielberg-Wochenende mit 149 Punkten auf Platz 3 – nur 4 Punkte hinter Ivan Ortola (KTM), jedoch bereits 75 Punkte hinter WM-Leader David Alonso (CFMOTO).

Ergebnisse Moto3 Spielberg, Rennen (18. August):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 20 Runden in 33:40,607 min

2. David Muñoz (E), KTM, +0,121 sec

3. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,126

4. Angel Piqueras (E), Honda, +0,211

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,303

6. Adrián Fernández (E), Honda, +2,726

7. José Antonio Rueda (E), KTM, +2,790

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +2,886

9. Ivan Ortola (E), KTM, +7,542

10. Taiyo Furusato (J), Honda, +7,842

11. Riccardo Rossi (I), KTM, +7,964

12. Matteo Bertelle (I), Honda, +8,384

13. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, 8,447

14. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +11,633

15. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +11,704

22. Jakob Rosenthaler (A), Husqvarna, +24,987

24. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,017

Moto3-WM-Stand nach 11 von 20 Rennen:

1. Alonso, 224 Punkte. 2. Ortola 153. 3. Holgado 149. 4. Veijer 142. 5. Munoz 108. 6. Fernández 85. 7. Yamanaka 84. 8. Rueda 74. 9. Piqueras 73. 10. Kelso 72. 11. Furusato 60. 12. Nepa 51. 13. Suzuki 47. 14. Roulstone 45. 15. Esteban 41. 24. Dettwiler 2.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 224 Punkte. 2. KTM 199. 3. Husqvarna 159. 4. GASGAS 154. 5. Honda 131.