David Alonso (4.): «Habe an die Punkte gedacht»

Das Moto3-Rennen im MotorLand Aragon beendete CFMOTO-Pilot David Alonso auf dem vierten Rang. Trotz des verpassten Podiums konnte er die WM-Führung ausbauen.

Der Grand Prix in Aragon endete für WM-Leader David Alonso nicht nach Wunsch. Der Kolumbianer, der von der Pole-Position gestartet war und die Trainings-Sessions des Wochenendes dominiert hatte, kam als Vierter ins Ziel.

Vom Start weg hat Alonso ein Tempo vorgelegt, das seine Konkurrenten nicht mitgehen konnten. Nach der ersten Runde hatte der 18-Jährige bereits eineinhalb Sekunden Vorsprung auf seine Verfolger. Als Collin Veijer (Husqvarna) auf den zweiten Platz vorgerückt war, gelang es ihm, sich von der Gruppe zu lösen und Alonso einzuholen. Sechs Runden vor Schluss konnte der Niederländer Alonso überholen.

Nach Veijer konnten auch José Antonio Rueda (KTM) und Luca Lunetta (Honda) die Lücke schließen. Alonso versuchte alles, um einen Podestplatz zu erzielen – am Ende reichte es nur für Rang 4. Rueda wiederum überholte Veijer, um seinen ersten Moto3-Sieg zu feiern. Rookie Lunetta vom Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli schaffte sein erstes Podium in der Moto3.

«Ich habe meine Reifen sehr früh verschwendet, aber das Positive ist, dass ich das Rennen beenden konnte und Vierter geworden bin. Irgendwann habe ich meine Mentalität geändert und nicht mehr an den Sieg, sondern an die Punkte gedacht, denn heute war es leicht, einen Fehler zu machen», meinte Alonso. «Ich hatte zwei Sekunden Vorsprung, aber mir war klar, dass die Reifen das nicht überstehen würden, wenn ich so weitermache. Ich reduzierte das Tempo, um zu versuchen, mit meinen Verfolgern zu kämpfen, als sie mich einholten. Ich dachte, ich würde das Rennen nicht beenden können und habe versucht, so sanft wie möglich zu fahren. Jetzt muss ich an Misano denken, aber wir fahren mit einem guten Ergebnis dorthin.»

Mit seinem vierten Platz konnte David Alonso seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 75 Punkte ausbauen. Veijer ist nach dem Rennen im MotorLand Aragon auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Iván Ortolá (KTM), der nur Zwölfter wurde, ist mit 80 Punkten Rückstand Dritter.

Ergebnisse Moto3 Aragon, Rennen (1. September):

1. José Antonio Rueda (E), KTM, 17 Runden in 33:40,607 min

2. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +1,985 sec

3. Luca Lunetta (I), Honda, +3,556

4. David Alonso (CO), CFMOTO, +4,942

5. Joel Kelso (AUS), KTM, +8,503

6. Taiyo Furusato (J), Honda, +13,628

7. David Muñoz (E), KTM, +16,962

8. Xabi Zurutuza (E), KTM, +17,029

9. Daniel Holgado (E), GASGAS, +17,165

10. Matteo Bertelle (I), Honda, +17,578

11. Adrian Fernandez (E), Honda, +19,026

12. Ivan Ortola (E), KTM, +20,422

13. Stefano Neppa (I), KTM, +23,417

14. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +23,532

15. Joel Esteban (E), CFMOTO, +23,594

16. Scott Ogden (GB), Honda, +31,150

17. Noah Dettwiler (CH), KTM, +37,694

Moto3-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Alonso, 237 Punkte. 2. Veijer 162 3. Ortola 157. 4. Holgado 156. 5. Munoz 117. 6. Rueda 99. 7. Fernandez 90. 8. Yamanaka 85. 9. Kelso 83. 10. Piqueras 73. 11. Furusato 65. 12. Nepa 54. 13. Lunetta 50. 14. Suzuki 50. 15.Roulstone 46. 24. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 279 Punkte. 2. KTM 224. 3. Husqvarna 179. 4. GASGAS 161. 5. Honda 147.