Zwischenbilanz: So machen sich die Moto3-Rookies

Vor dem nächsten Rennwochenende in Aragón wirft SPEEDWEEK.com einen Blick auf die Rookie-Wertung in der Moto3-WM. In der kleinsten Klasse sind 2024 nicht weniger als sechs Neulinge am Start.

Unter den 26 Stammpiloten in der Moto3-WM befinden sich in diesem Jahr sechs Rookies. Zeit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen, wie es den Neulingen bisher ergangen ist.

In Summe machen sich die «jungen Wilden» ganz ordentlich – allen voran Honda-Pilot Angel Piqueras, der beim letzten Event in Spielberg den vierten Platz belegte. Der 17-Jährige ist derzeit mit 73 Punkten der Führende in der Rookie of the Year-Wertung der Moto3. 2023 gelang es dem Spanier, sowohl den Red Bull MotoGP Rookies Cup als auch die JuniorGP-Klasse für sich zu entscheiden. Weil er den Rookies Cup gewinnen konnte, durfte er gleich in die Moto3-WM einsteigen – denn gewinnt ein Pilot diesen mit 17 Jahren, darf er auch vor seinem 18. Geburtstag an einem Motorrad-WM-Lauf teilnehmen. Gleich bei seinem dritten Rennen in Austin stand der Leopard-Racing-Pilot auf dem Podium, als er den 3. Platz belegte. In der Gesamtwertung ist Piqueras derzeit auf dem neunten Platz zu finden.

Der nächste im Bunde ist Jacob Roulstone. Der 19-jährige GASGAS-Tech3-Pilot liegt derzeit mit 46 Punkten auf dem zweiten Platz in der Rookie-Wertung, in der Meisterschaft ist er 14. Roulstone, 2023 Fünfter im Red Bull MotoGP Rookies Cup, hat in der ersten Saisonhälfte 2024 großes Potenzial gezeigt – der Australier hat bereits vier Top-10-Platzierungen vorzuweisen und in neun der elf absolvierten Rennen Punkte gesammelt. Mit seinen starken Leistungen hat der Australier auch Teamchef Hervé Poncharal überzeugt – am 9. August 2024 verlängerte Roulstone seinen Vertrag mit dem Tech3-Team für ein weiteres Jahr.

Nur fünf Punkte dahinter liegt der Spanier Joel Esteban. Er ist der Teamkollege von WM-Leader David Alonso im Team CFMOTO Aspar. 2023 wurde der 19-Jährige in der JuniorGP-Kategorie mit zwei Siegen Vierter in der Gesamtwertung. Bei seinem Moto3-Debüt in Katar fuhr der Katalane als Elfter auf Anhieb in die Punkte. Bislang hat Esteban 2024 drei Top-10-Plätze erreicht, darunter ein vierter Rang in Le Mans.

An vierter Stelle der Rookie-Wertung liegt derzeit der Italiener Luca Lunetta. Er fährt für das Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli – dem Vater von Marco Simoncelli. Lunetta hat zudem die Ehre, die Startnummer 58 zu tragen, welche in der Motorradrennsport-Welt wohl jedem bekannt ist. Sein bislang bestes Saisonergebnis schaffte der 18-jährige Römer in Assen mit dem sechsten Platz. In Barcelona und Mugello belegte er zweimal den 7. Rang.

Etwas abgeschlagen in der Wertung sind die beiden Rookies Xabi Zurutuza und Noah Dettwiler. KTM-Ajo-Pilot Zurutuza musste die ersten beiden Saisonmeetings als «Opfer» der geltenden Altersregel auslassen. So hatte er seinen ersten Renneinsatz erst wenige Tage nach seinem 18. Geburtstag – den er am 7. April feierte – Mitte April in Austin, wo er auf Anhieb in die Punkteränge fuhr und den 13. Rang belegte. In Mugello war Zurutuza in der dritten Runde des Rennens schwer gestürzt. Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr Zurutuza. Bei seinem Sturz hat sich Zurutuza sowohl das Schulterblatt als auch den rechten Oberarm gebrochen. Bereits beim nächsten Grand Prix in Assen war Zurutuza wieder am Start. Seither versucht er den Anschluss zu finden, in der Gesamtwertung liegt der Spanier derzeit mit 3 Punkten auf dem 22. Rang.

Ebenfalls noch schwer tut sich der Schweizer Noah Dettwiler. Die Saison des Moto3-Neulings, der für das Team CIP Green Power an den Start geht, verlief bislang noch nicht zufriedenstellend – sein bestes Ergebnis erzielte der 19-Jährige in Austin mit dem 14. Platz. «Es ist nicht einfach. Mit dem Team geben wir alles, um uns von Rennen zu Rennen zu steigern. Es ist im Moment ein Lehrjahr», meinte Dettwiler. Mit dem französischen CIP-Team hat er einen Zweijahresvertrags bis Ende 2025.

Rookie of the Year-Wertung 2024 in der Moto3:

1. Angel Piqueras, Spanien, 73 Punkte

2. Jacob Roulstone, Australien, 46 Punkte

3. Joel Esteban, Spanien, 41 Punkte

4. Luca Lunetta, Italien, 34 Punkte

5. Xabi Zurutuza, Spanien, 3 Punkte

6. Noah Dettwiler, Schweiz, 2 Punkte