David Alonso: Moto2-Aufstieg mit Team «Aspar»

David Alonso: Aufstieg mit «Aspar» Martinez in die Moto2

CFMOTO-Pilot David Alonso wird auch 2025 in der Mannschaft von GP-Legende Jorge «Aspar» Martinez antreten – allerdings in der Moto2. Alonso wird damit nach Yonny Hernandez der zweite Kolumbianer der mittleren Kategorie.

Was sich bereits seit geraumer Zeit angebahnt hatte, ist nun sicher: David Alonso wird frühzeitig für seine grandiosen Leistungen in der kleinsten Hubraumkategorie belohnt. 2025 wird der Tabellenführer der Moto3 in die nächst höhere Liga der Straßen-WM aufsteigen. Spaniens Rennlegende Jorge «Aspar» Martinez ließ dabei nichts anbrennen und sicherte sich das Riesentalent auch weiterhin für seine unter CFMOTO-Flagge aktive Mannschaft.

Alonso, der im nächsten Jahr fix auf einer Moto2-Kalex sitzen wird, hat, Stand heute, noch keinen Teamkollegen. Sicher ist, dass Jake Dixon die Mannschaft in Richtung MarcVDS verlässt. Izan Guevara wird mit einer wird als Kandidat für die neue Moto2-Struktur von Pramac Racing gehandelt.

David Alonso zu seinem nächsten Karriereschritt: «Ich denke, es ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Kategorie aufzusteigen. In diesem Jahr haben wir unsere Stärke in der Moto3 unter Beweis gestellt und jetzt, mit dieser Bestätigung, ist es unser Ziel, mit dem Meistertitel in die mittlere Kategorie aufzusteigen. Es ist eine Ehre, diesen Schritt mit dem CFMOTO Aspar Team gehen zu können, es ist mehr als ein Team für mich, es ist meine zweite Familie. Sie haben mir Ende 2017 bei der spanischen Meisterschaft vertraut, als ich elf Jahre alt war, und gemeinsam haben wir alles erreicht. Ich möchte mit ihnen weiter wachsen und weitere Erfolge erzielen.»

Auch David Alonsos Boss Jorge Martinez freut sich, mit seinem Schützling weiterzuarbeiten. «Es ist eine Freude, sagen zu können, dass David nächstes Jahr einer unserer Moto2-Fahrer sein wird. Er ist mit uns gewachsen und hat in der Moto3 ein sehr hohes Niveau erreicht. Wir hoffen, dass wir das Jahr mit dem Titel abschließen können und dass er als Weltmeister den Sprung in die Moto2 schaffen kann.»

Über alle GP-Klassen gesehen, gibt es 2024 keinen Piloten, der souveräner unterwegs ist als der 18-jährige David Alonso. Mit Ausnahme des GP von Jerez, als Alonso dem Feld nach einem Sturz hinterherhetzte und noch Zehnter wurde, beendete der Aspar-Schützling alle Rennen in den Top-5. Dank sieben Siegen beträgt Alonsos Vorsprung auf Collin Veijer bereits 75 Punkte.

Damit stehen die Chancen bestens, dass der Kolumbianer als Weltmeister aufsteigt. In der Moto2-WM wird Alonso damit nach Yonny Hernandez der zweite Vertreter seiner Nation in der Moto2-WM sein. Hernandez, gelang dann auch noch der Aufstieg in der Königsklasse. Dort war er unter anderem für das Aspar-Team im Einsatz.