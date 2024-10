Moto3: Noah Dettwiler will in Australien starten 13.10.2024 - 14:00 Von Stephan Moosbrugger

Beim Moto3-Rennen in Japan flog Noah Dettwiler in der ersten Runde per Highsider ab. Er brach sich das Steißbein und wurde mit dem Helikopter abtransportiert. In Australien will der KTM-Pilot an den Start gehen.