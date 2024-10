Collin Veijer: «Das warf mich fast aus dem Rennen»

Auch Collin Veijer (Husqvarna) konnte beim Moto3-Rennen in Japan den frühzeitigen Titelgewinn von David Alonso (CFMOTO) nicht verhindern. Der Niederländer hat nun den Vize-Titel im Visier.

David Alonso (CFMOTO) sicherte sich in Motegi vorzeitig den WM-Titel in der Moto3-Klasse. Der Kolumbianer schrieb Motorsport-Geschichte und tat dies noch dazu stilecht mit einem Sieg beim Japan-GP in Motegi. Husqvarna-Pilot Collin Veijer forderte Alonso bis zur Zielflagge, dem Niederländer fehlten am Ende nur 0,525 sec.

«Mein Start war gut, aber ich kam in Kontakt mit einem anderen Fahrer und verlor einige Positionen. Danach habe ich versucht, meinen Rhythmus zu finden und ruhig zu bleiben, um die Reifen nicht zu sehr zu strapazieren», erklärte Veijer. Nach einer durchwachsenen Startphase konnte er sich im letzten Renndrittel von Rang 5 an das Hinterrad von Alonso heranfahren – dabei nahm er sogar eine Berührung mit dem Spanier Adrian Fernandez (Honda) in Kauf.

«Im Verlauf des Rennens habe ich mich immer besser gefühlt und versucht, wieder nach vorne zu kommen, was mir in den letzten Runden auch gelang», so der 19-Jährige. «Aber ein Fahrer entschied sich zu einem ziemlich dummen Überholmanöver, das mich fast aus dem Rennen warf und mich eine Sekunde kostete – sonst hätten wir David den Sieg streitig machen können. Wie auch immer, Platz 2 geht in Ordnung.»

Für Veijer, der 2025 in die Moto2-Klasse aufsteigen wird, geht es noch um Rang 2 in der Weltmeisterschaft. Der Mann aus Staphorst liegt momentan drei Punkte hinter Daniel Holgado (GASGAS). «Wir müssen aus jedem der noch ausstehenden Rennen das Beste machen, damit wir in der Meisterschaft um den zweiten Platz kämpfen können. Aber erst einmal herzlichen Glückwunsch an David zu seinem Titelgewinn», sagte Veijer.

Ergebnisse Moto3 Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 17 Runden in 32:58,329 min

2. Collin Veijer (NL) Husqvarna, +0,525 sec

3. José Adrián Fernández (E), Honda, +0,804

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +1,216

5. Antonio Rueda (E), KTM, +1,374

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +1,466

7. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +2,336

8. David Muñoz (E), KTM, +3,924

9. Taiyo Furusato (J) Honda, +4,019

10. Stefano Nepa (I), KTM, +7,948

11. Matteo Bertelle (I), Honda, +8,066

12. David Almansa (E), Honda, +10,128

13. Filippo Farioli (I), Honda, +11,886

14. Riccardo Rossi (I), KTM, +13,108

15. Joel Esteban (E), CFMOTO, +13,152

Moto3-WM-Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Alonso, 321 Punkte. 2. Holgado 212. 3. Veijer 209. 4. Ortola 191. 5. Munoz 141. 6. Fernandez 137. 7. Piqueras 131. 8.Rueda 121. 9. Kelso 110. 10. Yamanaka 96. 11. Furusato 88. 12. Suzuki 81. 13. Lunetta 78. 14. Nepa 65. 15. Roulstone 50. 25. Dettwiler 3.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 321 Punkte. 2. KTM 278. 3. Husqvarna 235. 4. Honda 228. 5.GASGAS 217.