Moto3-Rookie Eddie O‘Shea will in Australien fahren 10.10.2024 - 11:56 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Eddie O'Shea will in Australien Rennen fahren © Gold & Goose Beim Moto3-Debüt kam O'Shea nicht über das Q1 hinaus

Erst spät konnte der Engländer Eddie O’Shea zu seinem Team Mlav Racing in der Moto3-WM stoßen. Zum Premierenrennen in Mandalika kam es nach einem Crash nicht. Das soll nun in Australien nachgeholt werden.