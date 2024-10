Moto3-Startaufstellung 2025: Was wir bisher wissen

Während wir uns dem Endspurt der Saison 2024 nähern, sind die Vorbereitungen für 2025 in der Moto3-Klasse in vollem Gange. Viele Teams und Fahrer haben sich bereits geeinigt, einige Plätze sind noch zu vergeben.

In den letzten Monaten ist in der Moto3-Klasse einiges an Schwung in den Transfermarkt gekommen. Viele Teams haben sich die besten Talente für 2025 gesichert und sich bestmöglich für die nächste Saison aufgestellt. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick darüber, welche Verträge bislang unter Dach und Fach sind.

Fangen wir mit den Neulingen aus dem Red Bull Rookies Cup an. Der Spanier Alvaro Carpe konnte sich in Misano zum Gewinner des prestigeträchtigen Nachwuchscups krönen. Seit dem Italien-Wochenende ist klar, dass der 17-Jährige 2025 für KTM Ajo in der Moto3-WM fahren wird.

Auch der Drittplatzierte des Rookies Cup, Valentin Perrone, wurde befördert. Ab 2025 wird der 17-jährige Argentinier für die erfahrene Tech3-Mannschaft von Hervé Poncharal an den Start gehen.

Ruche Moodley, der die Saison 2024 im Red Bull Rookies Cup wie bereits im Vorjahr auf Rang neun abschließen konnte, schaffte ebenfalls den Sprung in die Moto3. Der Südafrikaner schaffte es ins Aufgebot von BOE Motorsports.

Collin Veijer, derzeit Dritter in der kleinsten GP-Klasse, unterschrieb beim KTM-Team von Aki Ajo für einen Start in der Moto2-Weltmeisterschaft. Sein Nachfolger im deutschen Intact-GP-Team wird 2025 David Munoz. Der Spanier geht in der laufenden Saison für das Team BOE Motorsports an den Start und liegt momentan auf Platz 5 in der WM-Tabelle. Wer der Teamkollege von Munoz bei Intact GP sein wird, steht noch nicht fest.

Bereits Anfang August hat das Team Red Bull GASGAS Tech3 mit Jacob Roulstone für 2025 verlängert. Mit starken Leistungen hat der Australier Teamchef Hervé Poncharal überzeugt.

Der britische Rennstall MLav Racing startet 2024 seit dem Indonesien-GP mit dem britischen Rookie Eddie O’Shea. Der Grund für den späten Einstieg in die WM: O’Shea feierte erst am 25. September seinen 18. Geburtstag. 2025 soll die Zusammenarbeit fortgesetzt werden.

Matteo Bertelle (Snipers Honda) wird 2025 in das Team LevelUp MTA von Alessandro Tonucci wechseln und dort neben dem Australier Joel Kelso mit einer KTM an den Start gehen.

In Misano wurde bekannt, dass die 2024 bislang sehr erfolgreiche MSI-Mannschaft in der Moto3 hochklassigen Ersatz für Ivan Ortola gefunden hat. Ortola steigt im kommenden Jahr intern auf – als Nachfolger von MotoGP-Aufsteiger Ogura. Mit Angel Piqueras kommt mehr als nur ein Einsatzpilot. Der Spanier – derzeit bei Leopard Racing unter Vertrag – bestreitet seine erste Saison in der Moto3-WM und liegt derzeit auf dem hervorragenden siebten Zwischenrang. In Misano erzielte Piqueras seinen ersten Moto3-Sieg.

Der Schweizer Noah Dettwiler erlebt eine schwierige Saison, mit dem französischen CIP-Team hat er jedoch einen Zweijahresvertrags bis Ende 2025. Wer nächstes Jahr sein Teamkollege sein wird, ist noch unklar.

Die finale Aufstellung für 2025 wird erst Ende des Jahres feststehen. So entscheidet sich der Ausgang der wichtigen Moto3-Junioren-WM erst eine Woche nach dem Moto3-Finale, ebenfalls in Valencia. Es ist gut möglich, dass aus dieser Serie auch noch einige Talente abgefischt werden.

Die Moto3-Teams für die Saison 2025 (Stand: 10. Oktober 2024):

KTM Ajo:

Alvaro Carpe

Jose Antonio Rueda



MTA Team:

Joel Kelso

Matteo Bertelle



MT Helmets MSI:

Angel Piqueras



MLav Racing:

Eddie O'Shea

Scott Ogden



KTM Tech 3:

Jacob Roulstone

Valentin Perrone



Intact GP:

David Munoz



BOE Motorsports:

Ruche Moodley



CIP Green Power:

Noah Dettwiler