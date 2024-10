Luca Lunetta (2.): «Marco ist immer bei mir»

Luca Lunetta (Honda) holte sich im Moto3-Rennen in Buriram mit einem starken Überholmanöver in der letzten Kurve den zweiten Platz. Das nächste Rennen in Malaysia wird speziell für den Italiener mit der Nummer 58.

Moto3-Rookie Luca Lunetta ging auf dem Chang International Circuit von Startplatz 10 ins Rennen. In der ersten Kurve musste der Italiener weit gehen – er ordnete sich auf Position 12 wieder ein. In der dritten Runde fuhr er die schnellste Runde, danach hielt sich Lunetta konstant in den Top-10. In der siebten Runde fuhr er erneut die schnellste Rennrunde. Danach arbeitete er sich Schritt für Schritt nach vorne – zwei Runden vor dem Ende lag der Römer bereits auf Rang 4.

In der letzten Runde lauerte Lunetta auf seine Chance. In der letzten Kurve presste er sich dann an Honda-Pilot Taiyo Furusato vorbei. Ivan Ortola (KTM) verpasste seinen Bremspunkt, womit Lunetta als Zweiter die Ziellinie querte. «In der ersten Runde habe ich einige Positionen verloren, als ich dann zur ersten Gruppe aufgeschlossen habe, war ich vor allem im dritten und vierten Sektor sehr schnell – ich konnte überholen und die Lücke schließen», sagte er zu seinem Rennen. «In den letzten fünf Runden habe ich alles gegeben und ich versuchte in der letzten Kurve zu überholen, wo ich sehr stark war. In der letzten Runde war ich Vierter und ich sagte zu mir selbst: ‘Heute gehört das Podium mir’. In der letzten Kurve bremste ich spät – ich überholte Furusato, Ortola machte einen Fehler. Der zweite Platz ist unglaublich.»

Lunetta liegt nach seinem Podium in Thailand in der WM-Tabelle mit 106 Punkten auf dem 12. Platz. In der Rookie-of-the-Year-Wertung ist er momentan Zweiter – 31 Zähler hinter Angel Piqueras (Honda). Hat er diese Wertung bei den letzten zwei Saisonrennen im Hinterkopf? «Ich denke Rennen für Rennen. Jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, möchte ich einen guten Job machen. Ich freue mich sehr über mein Podium in Thailand und dass ich mit den schnellen Jungs da vorne und dem Weltmeister kämpfen konnte. Es ist unglaublich in meiner Rookie-Saison», gab Lunetta zu Protokoll. «Wir werden sehen, wie es in den letzten beiden Rennen läuft, ich denke dabei aber nicht an die Rookie-Wertung. Ich versuche Spaß zu haben und immer mein Bestes zu geben. Heute war das Bike sehr gut, das Team hat über die gesamte Saison einen perfekten Job gemacht. In den letzten Rennen war es nicht immer gut, vor allem dort, wo das Wetter nicht so mitspielte und ich nicht dazu in der Lage war, ein gutes Gefühl aufzubauen. An diesem Wochenende hatten wir gute Bedingungen. Ich möchte meinem Team, meiner Familie und allen, die mich unterstützen, Danke sagen.»

Lunetta hat die prominente Startnummer 58 und fährt für das Moto3-Team SIC58 Squadra Corse von Paolo Simoncelli, dem Vater von MotoGP-Legende Marco Simoncelli. Das nächste Rennen findet in Sepang, Malaysia statt, wo «SuperSic» im Jahr 2011 bei einem Rennunfall sein Leben verlor. «Es wird ein spezielles Rennen sein. Ich trage die Nummer 58, seit ich mit dem Rennsport begonnen habe – wegen Marco Simoncelli», betonte der 18-Jährige. «Es ist eine Ehre, mit dieser Startnummer in diesem Team zu fahren. Es gibt mir mehr Energie – ich gebe Vollgas auf der Strecke und ich weiß, dass er immer bei mir ist. Das nächste Rennen wird speziell für uns, ich will für Marco ein gutes Resultat erzielen.»

Ergebnisse Moto3 Buriram, Rennen (27. Oktober):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 12 Runden in 20:29,345 min

2. Luca Lunetta (I), Honda,+0,353 sec

3. Collin Veijer (NL), Husqvarna,+0,522

4. Ivan Ortola (E), KTM, +0,936

5. Taiyo Furusato (J) Honda,+1,683

6. David Muñoz (E), KTM, +2,492

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +2,806

8. Scott Ogden (GB), Honda, +5,022

9. Stefano Nepa (I), KTM,+7,641

10. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +8,308

11. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +9,040

12. Daniel Holgado (E), GASGAS, +11,640

13. Riccardo Rossi (I), KTM, +11,697

14. Filippo Fariola (I), Honda,+14,989

15. José Antonio Rueda (E), KTM, +16,945



Ferner:

23. Noah Dettwiler (CH), KTM, +43,672 sec

Moto3-WM-Stand nach 18 von 20 Rennen:

1. Alonso, 371 Punkte. 2. Holgado 236. 3. Veijer 225. 4. Ortola 204. 5. Munoz 162. 6. Fernandez 153. 7. Piqueras 137. 8. Rueda 129. 9. Kelso 124. 10. Yamanaka 111. 11. Furusato 108. 12. Lunetta 106. 13. Suzuki 88. 14. Nepa 85. 15. Roulstone 53. 25. Dettwiler 2.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 371 Punkte. 2. KTM 304. 4. Honda 264. 4. Husqvarna 252. 5. GASGAS 241.