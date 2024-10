Holgado (2.) mit spektakulärer Aufholjagd aufs Podest

Daniel Holgado (GASGAS) wurde im Moto3-Rennen auf Phillip Island Zweiter. Er lieferte sich bis zur Ziellinie ein enges Match mit Adrian Fernandez und David Munoz. Weltmeister David Alonso war außer Reichweite.

Die Voraussetzungen für GASGAS-Pilot Daniel Holgado vor dem Moto3-Rennen in Australien waren alles andere als gut. Im Qualifying erreichte er nur Platz 14 – er hatte 1,229 sec Rückstand auf KTM-Pilot Ivan Ortola, der die Pole-Position einfuhr.

Im Rennen konnte er beim Start einige Plätze gut machen. In Kurve 2 wurde es brenzlig, als er fast ins Heck von Honda-Pilot Angel Piqueras fuhr – Holgado konnte gerade noch ausweichen, fiel dadurch aber auf Rang 22 zurück. Danach startete der 19-Jährige seine Aufholjagd. 15 Runden vor dem Ende hatte sich Holgado, der in der WM-Tabelle auf Platz 2 liegt, auf Position 5 vorgekämpft.

Drei Runden vor Schluss fuhr Weltmeister David Alonso (CFMOTO) dem Feld auf und davon. Hinter dem Kolumbianer lieferte sich Holgado mit David Munoz (KTM) und Adrian Fernandez (Honda) einen harten Kampf um die Podestplätze – in der letzten Runde wechselten die drei Spanier ständig die Positionen. Holgado nahm dann aus der letzten Kurve den größten Speed mit und wurde nur 0,003 sec vor Fernandez Zweiter.

«Ich hatte ein sehr gutes Rennen, denn nach dem schlechten Qualifying war es sehr schwierig, das Gefühl mit dem Bike war nicht gut», betonte Holgado. «Mein Team hat dann einen unglaublichen Job gemacht und ein gutes Set-up gefunden. In der ersten Runde war es schwer wegen dem Getümmel – es war ein typischer Moto3-Start. Ich habe dann Runde für Runde einen guten Job gemacht, ich war schnell. Gratulation an David – er war sehr schnell in den letzten fünf Runden – und auch an Adrian.»

Dank Platz 2 und dem Ausfall von Collin Veijer (Husqvarna) konnte Holgado den Vorsprung auf den Niederländer im Kampf um den Vize-Titel auf 23 Punkte ausbauen. Der Spanier hat drei Rennen vor dem Saisonende 232 Punkte auf seinem Konto.

Ergebnisse Moto3 Rennen Phillip Island (20. Oktober):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 21 Runden in 33:49,557 min

2. Daniel Holgado (E), GASGAS, +2,936 sec

3. Adrián Fernández (E), Honda, +2,939

4. Stefano Nepa (I), KTM, +2,957

5. David Muñoz (E), KTM, +2,972

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +3,377

7. Taiyo Furusato (J) Honda, +3,403

8. Luca Lunetta (I), Honda, +3,886

9. José Antonio Rueda (E), KTM, +3,908

10. Angel Piqueras (E), Honda, +3,943

11. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,449

12. Riccardo Rossi (I), KTM, +4,474

13. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS, +4,478

14. Matteo Bertelle (I), Honda, +5,064

15. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +12,446



Ferner:

21. Noah Dettwiler (CH), KTM, +50,907 sec

Moto3-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Alonso, 346 Punkte. 2. Holgado 232. 3. Veijer 209. 4. Ortola 191. 5. Fernandez 153. 6. Munoz 152. 7. Piqueras 137. 8.Rueda 128. 9. Kelso 115. 10. Yamanaka 106. 11. Furusato 97. 12. Lunetta 86. 13. Suzuki 82. 14. Nepa 78. 15. Roulstone 53. 25. Dettwiler 3.

Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 346 Punkte. 2. KTM 291. 4. Honda 244. 4. GASGAS 237. 5. Husqvarna 236