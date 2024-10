Internationales Moto3-Q2: Kelso vor Veijer & Piqueras

Dank eines unglücklichen Timings etlicher Spitzenpiloten, wurde das entscheidende Qualifying der Moto3 auf dem Chang-Circuit in Buriram spät durcheinander gewirbelt. Hinter Joel Kelso aus Australien ging es bunt zu.

Mit Filippo Farioli, Matteo Bertelle, Stefano Nepa und Joel Esteban hatten sich drei Italiener und ein Spanier im Q1 der kleinsten WM-Kategorie durchgesetzt. Gute wie schlechte Nachrichten hatten die Fans von Noah Dettwiler zu verdauen. Nach der positiven Untersuchung des angeschlagenen Handgelenks hatte der 19-Jährige die Einwilligung zur weiteren Teilnahme am Thailand-GP bekommen. Doch für einen Einzug ins Q2 reichte der Speed nicht. Der lädierte KTM-Pilot muss in Buriram vom letzten Platz losfahren.

Leichter fiel es den Spaniern zu jubeln. Mit Piqueras, Holgado und Ortola hatten gleich drei Landleute frühe Bestmarken im Q2 gesetzt. Auch der neue Weltmeister David Alonso zögerte nicht. Nach der ersten Serie schneller Runden fand sich der Kolumbianer an zweiter Position wieder.

Große Hoffnung in Thailand hatten die zahlreichen Honda-Fans speziell in Taiyo Furusato gesetzt. Denn in den Zeittrainings war kein anderer Fahrer schneller in Buriram unterwegs als der Japaner aus der Mannschaft von Honda-Asia unter der Regie von Hiroshi Aoyama.

In eine gute Ausgangslage für das Match um die Vizeweltmeisterschaft konnte sich auch der Niederländer Collin Veijer fahren. Mit einer halben Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Angel Piqueras hielt sich der Intact-GP-Pilot zunächst an siebter Position.

Nach dem üblichen Ausfassen frischer Hinterreifen hatte sich die Spitze wieder einmal im Umgang mit der Uhr verzockt. Etliche Piloten – darunter auch David Alonso gingen wenigen Sekunde zu spät zurück auf die Piste. Die gesamte Meute wurde bereits vor dem Start ihrer ultimativen Runde abgewunken.

Deutlich besser machte es die deutsche Mannschaft unter Regisseur Peter Öttl. Collin Veijer spielte seine Stärke im richtigen Moment aus – die Husqvarna mit der #95 schnappte sich Platz 2 und kickte CFMOTO-Held Alonso aus Reihe 1.

Die Pole-Position zur 18. Moto3-Wettfahrt der Saison ging aber nach Australien. Joel Kelso, der auf der Strecke nur knapp hinter Veijer unterwegs war, gelang mit einer 1:40,603 min die Tagesbestzeit.

Freude auch in der Honda-Asia Box. Der junge Taiyo Furusato sicherte sich mit Platz 4 die beste Aussicht in Reihe 2. Noch internationaler hätte es kaum zugehen können. Mit dem starken Briten Scott Ogden auf Position 6 und SIC58-Pilot Luca Lunetta aus Italien hatten sich sechs Nationen in den Top-10 versammelt.

Ergebnisse Moto3 Buriram, Qualifying 2 (26. Oktober):

1. Joel Kelso (AUS), KTM, 1:40,603 min

2. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,073 sec

3. Angel Piqueras (E), Honda, +0,124

4. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,262

5. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,356

6. Scott Ogden (GB), Honda, +0,416

7. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,514

8. David Almansa (E), Honda, +0,571

9. Ivan Ortola (E), KTM, +0,583

10. Luca Lunetta, (I), Honda, +0,620

11. Adrián Fernández (E), Honda, +0,655

12. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,787

13. Matteo Bertelle (I), Honda, +0,812

14. Stefano Nepa (I), KTM, +0,975

15. Filippo Farioli (I), Honda, +1,093

16. José Antonio Rueda (E), KTM, +1,110

17. David Muñoz (E), KTM, +1,248

18. Joel Esteban (E), CFMOTO, +2,066