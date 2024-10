Dominator: David Alonso kontrolliert die Konkurrenz

Trotz zweier Stürze am Freitag zeigte sich der neue Moto3-Weltmeister David Alonso weiterhin hungrig. Mit jeweils klaren Bestzeiten am Freitag drückte der Kolumbianer dem Moto3-Feld erneut seinen Stempel auf.

Der bereits beim Japan-GP zum Moto3-Weltmeister 2024 gekürte Kolumbianer David Alonso zeigte sich auch zu Beginn des drittletzten Events in Thailand weiter auf Rekordfahrt. Trotz eines Sturzes in der Frühphase des freien Trainings am Morgen hatte Alonso erneut dominiert. Über eine halbe Sekunde lag der Schützling aus dem Team von Jorge Martinez vor den beiden Leopard-Honda-Piloten Angel Piqueras und Adrian Fernandez.

In den ersten zehn Minuten des wichtigen Zeittrainings am Freitagnachmittag war es dann aber zunächst einmal nicht der CFMOTO-Pilot der an der Spitze des Feldes auftauchte. Während Alonso im ersten Anlauf die fünfte Zeit schaffte, stritten sich Intact-GP-Pilot Collin Veijer und sein Nachfolger für 2025 David Munoz um die Bestzeit.

Im Fokus der Fans war aber die Startnummer 5. Der Thailänder Tatchakorn Buasri, der für Honda-Asia seine Rookie-Saison bestreitet und bislang nicht in Erscheinung getreten war, gab sich Mühe die Fans vor Ort von seinem Talent zu überzeugen. Zur Halbzeit der Session lag der Lokalheld mit 0,7 Sekunden Rückstand dennoch nur auf Position 18.

Im Zeittraining werden bereits die Top-14-Piloten für das entscheidende Qualifying 2 am Samstagnachmittag gefiltert. Allerdings haben die Piloten auch die Chance, im zweiten Training am Samstagmorgen nachzulegen. Eine große Rolle spielen in Thailand dabei auch die Temperaturen. Bei über 30 Grad am Nachmittag und einer Asphalttemperatur von über 50 Grad kommen alle Akteure als auch das Material an die Grenzen der Belastbarkeit.

Das zeigte der Verlauf der 35-minütigen Sitzung. Nach dem ersten Kräftemessen gab es auf den Zeitmonitoren lange wenig Bewegung. Aufregung entstand dann erst wieder in der Box des Weltmeisters. Kurz vor dem Finale – es stand noch 14 Minuten auf der Uhr – rutschte David Alonso zum zweiten Mal an diesem Tag von der Piste. Alonso konnte die KTM RC4 wieder in Gang bringen. Nach einer Schnellreparatur schaffte es die #80 nochmals auf die 4,55 km lange Strecke in Thailand.

Sieben Minuten vor Ende der Sitzung gelang es «CV95» seine eigene Bestzeit zu unterbieten. Mit einer 1:41,290 min hatte der Niederländer weiter zwei Zehntel gefunden. Sicher war Veijer damit allerdings nicht. In den letzten zwei Minuten wurde der Zeitenmonitor mit neuen Sektorbestzeiten überflutet. Mit der Winzigkeit von 0,003 Sekunden schubste zunächst Dani Holgado den Husqvarna-Piloten von Platz 1.

Nur eine Minute später war auch diese Bestzeit Geschichte. KTM-Pilot Joel Kelso und Honda-Ass Fernandez schoben sich auf 1 und 2. Im Sinne eines guten WM-Drehbuchs war es dann im letzten Umlauf einmal mehr David Alonso der noch eine Kugel mehr im Lauf hatte. Alonso blieb als einziger Pilot unter der 1:41er-Marke – sein Vorsprung am Ende des Zeittrainings auf Joel Kelso fast 0,4 Sekunden. Hinter Fernandez und Holgado blieb Collin Veijer Rang 5.

Den vorläufigen letzten und 14. Platz für den direkten Einzug in Q2 holte sich der Japaner Yamanaka. Tatchakorn Buasri erlebte die harte Moto3-Wirklichkeit. Trotz höchster Motivationsstufe blieb dem Thailänder nur Position 24.

Fatal, weil gar nicht, lief es für den jungen Schweizer Noah Dettwiler. Der Rookie hatte im ersten Training mit fast vier Sekunden Rückstand nur den letzten Platz belegt und über Schmerzen im Handgelenk geklagt. Als Spätfolge des Unfalls von Japan zogen ihn die Mediziner in Buriram vorläufig aus dem Verkehr. Sollte ein späteres Röntgenbild keine Fraktur bestätigen, könnte der 19-Jährige am Samstag wieder auf die CIP-KTM steigen.

Ergebnisse Moto3 Buriram, Zeittraining 1 (25. Oktober):

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 1:40,723 min

2. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,365 sec

3. Adrián Fernández (E), Honda, +0,453

4. Daniel Holgado (E), GASGAS, +0,584

5. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,587

6. Luca Lunetta (I), Honda, +0,653

7. Ivan Ortola (E), KTM, +0,723

8. David Almansa (E), Honda, +0,736

9. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,757

10. Angel Piqueras (E), Honda, +0,788

11. David Muñoz (E), KTM, +0,795

12. Riccardo Rossi (I), KTM, +0,841

13. Scott Ogden (GB), Honda, +0,896

14.Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,898