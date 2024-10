WM-Rekorde nach Hangover: Alonso in Bestform zum Sieg

Vor zwei Wochen hatte David Alonso WM-Geschichte geschrieben und sich als erster Kolumbianer zum Motorrad-Weltmeister gemacht. Auf Phillip Island diktierte der CFMOTO-Held weitere Rekorde.

Nach einer außergewöhnlichen Woche, in der der neue Moto3-Weltmeister von Japan nach Australien weiterzog, kam der frische Champion der kleinsten Hubraumkategorie auf der Piste von Phillip Island nicht in den perfekten Arbeitsmodus. In den durchweg nassen Trainings hielt sich der CFMOTO-Star von der Bestzeit fern und auch im Qualifying 2 reichte es nur für Platz 10 – die schlechteste Startposition des gesamten Jahres.

Gleich zu Beginn der Sieger-Pressekonferenz gestand David Alonso einen gewissen Weltmeisterschafts-Kater – und tat das mit einem breiten Grinsen: «Ich bin jung, da war es schwierig in der letzten Woche nach all dem, was passiert ist, ein normales Programm abzuspulen. Die Disziplin ist ein wenig verloren gegangen und das hat man dann auch gemerkt, als wir hier angekommen sind.»

David Alonso fügt hinzu: «Dazu kamen die schwierigen Bedingungen Freitag und Samstag, es war zunächst ein sehr anstrengendes Wochenende.»

Doch mit der Präzision eines würdigen Weltmeisters meldete sich Alonso auf den Punkt zurück. Direkt nach dem Start hatte sich die #80, wie bereits oft im Lauf der Saison, rund um den fünften Platz positioniert, um das Tempo der Spitze zu verstehen. Nachdem sich die beiden härtesten Gegner Collin Veijer und Ivan Ortola gemeinsam eliminiert hatten, ergriff der Kolumbianer die Initiative.

Der erste Ausreißversuch wurde von Dani Holgado und Adrian Fernandez blockiert. Doch gegen den zweiten Anlauf hatten die beiden Spanier keine Chance. Zum perfekten Zeitpunkt fand Alonso einen weiteren Gang, der ihm half, sich aus dem Staub zu machen.»

Der Rennsieger hatte dafür eine banale Erklärung: «Heute hatte ich zum ersten Mal überhaupt in diesem Jahr die perfekte Reifenkombination ausgewählt.»

Kaum zu glauben, denn auch ohne «perfekte Reifenwahl» gelang dem Schützling von Jorge Martinez eine beispiellose Serie – und damit zu den Rekorden. Alonso teilt sich seit seinem Sieg auf Phillip zwei neue Bestmarken. Vier Moto3-Siege in Folge, das gelang lediglich Marc Marquez in der Vergangenheit. Gleich zog der 18-Jährige auch mit Valentino und dessen elf Siegen innerhalb einer Saison.

David Alonso war sich der Marke aus dem Jahr 1997 bestens bewusst. Zu Ehren des Doktors legte der redegewandte Südamerikaner zur Feier eine Köstum-Replica des ehemaligen 125er-Super-Clowns aus Tavullia an. Der bandagierte Alonso fand auch hier die richtigen Worte: «Das war für Valentino. Ich wollte mich bei ihm bedanken, dafür, was er für unseren Sport getan hat. Vale hat so viel bewegt und alles verändert – Danke Valentino!»

Bei noch drei ausstehenden WM-Rennen 2024 hat David Alonso zudem die Chance, sich zum alleinigen Rekordhalter in der Kategorie «Meiste Siege in einer Saison» zu küren.

Nicht zu nehmen ist dem Phillip-Island-Sieger der nächste Rekord: Nach 17 von 20 Rennen, elf Siegen und nicht einem Ausfall hält Alonso bei 346 Punkten. Seit der Einführung des jetzigen WM-Punkteschemas im Jahr 1993 holte kein anderer Fahrer mehr Punkte als David Alonso. Der WM-Zweite Dani Holgado, der auch in Australien neben Alonso auf Podest durfte, liegt 114 Zähler zurück. Spannend: 2025 werden die beiden schnellsten Moto3-Racer Teamkollegen im Moto2-Projekt von Jorge «Aspar» Martinez sein.

Ergebnisse Moto3 Rennen Phillip Island (20. Oktober)

1. David Alonso (CO), CFMOTO, 21 Runden in 33:49,557 min

2. Daniel Holgado (E), GASGAS, +2,936 sec

3. Adrián Fernández (E), Honda, +2,939

4. Stefano Nepa (I), KTM, +2,957

5. David Muñoz (E), KTM, +2,972

6. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +3,377

7. Taiyo Furusato (J) Honda, +3,403

8. Luca Lunetta (I), Honda, +3,886

9. José Antonio Rueda (E), KTM, +3,908

10. Angel Piqueras (E), Honda, +3,943

11. Joel Kelso (AUS), KTM, +4,449

12. Riccardo Rossi (I), KTM, +4,474

13. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS, +4,478

14. Matteo Bertelle (I), Honda, +5,064

15. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +12,446



Ferner:

Noah Dettwiler (CH), KTM, +50,907 sec

Moto3-WM-Stand nach 17 von 20 Rennen:

1. Alonso, 346 Punkte. 2. Holgado 232. 3. Veijer 209. 4. Ortola 191. 5. Fernandez 153. 6. Munoz 152. 7. Piqueras 137. 8.Rueda 128. 9. Kelso 115. 10. Yamanaka 106. 11. Furusato 97. 12. Lunetta 86. 13. Suzuki 82. 14. Nepa 78. 15. Roulstone 53. 25. Dettwiler 3.



Konstrukteurs-WM:

1. CFMOTO, 346 Punkte. 2. KTM 291. 4. Honda 244. 4. GASGAS 237. 5. Husqvarna 236