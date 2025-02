Moto3-Rookie Quiles (2.): «Ich habe viel Spaß»

Moto3-Neuling Maximo Quiles fuhr am ersten Tag des Jerez-Tests auf Rang 2. Der 16-Jährige hat auf seiner KTM viel Spaß und ist jetzt schon sehr schnell. Sein erstes Rennen wird er allerdings erst in Austin bestreiten.

Mit Platz 5 im Red Bull Rookies Cup und Gesamtrang 3 in der JuniorGP-Kategorie im letzten Jahr schaffte der erst 16-jährige Maximo Quiles den Sprung in die Motorrad-Weltmeisterschaft. 2025 geht der Spanier für das Aspar-Team in der Moto3-WM an den Start und ist dort Teamkollege des erfahrenen Dennis Foggia.

Bereits beim ersten Vorsaisontest in der letzten Woche in Portimao zeigte der Rookie mit Gesamtrang 11 eine starke Leistung. Am ersten Tag des Moto3-Tests in Jerez konnte sich Quiles erheblich steigern und auf Platz 2 fahren. Mit seiner Zeit von 1:44,896 min lag er sogar fünf Hundertstelsekunden unter der Pole-Position-Zeit von Weltmeister David Alonso aus dem Jahr 2024.

Quiles war in allen drei Sessions am Dienstag in Jerez bei den Schnellsten dabei. Der aus Murcia stammende Fahrer nutzte die Zeit, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln, bevor er sein Debüt in der Moto3-Kategorie geben wird. Seine Premiere wird er jedoch erst beim Grand Prix of the Americas Ende März haben, wenn er das Mindestalter erreicht hat, um in der Motorrad-Weltmeisterschaft zu starten – Quiles feiert am 19. März seinen 17. Geburtstag. In den ersten beiden Grands Prix in Thailand und Argentinien wird er vom Österreicher Jakob Rosenthaler vertreten.

«Ich bin sehr zufrieden – es war ein sehr schöner Tag, an dem ich viel Spaß auf dem Motorrad hatte», meinte Quiles nach seinen 48 absolvierten Runden auf dem Circuito de Jerez. «Wir machen Fortschritte, ich bin schnell und ich habe ein gutes Gefühl. Es gibt Dinge, die für mich etwas schwieriger sind, weil ich gerade erst in dieser Kategorie angekommen bin und das Niveau sehr hoch ist, aber im Allgemeinen bin ich glücklich.»

Seine Moto3-Konkurrenten werden Anfang März in Buriram das erste Saisonrennen bestreiten. Quiles wird dann beim dritten Grand Prix in Austin in sein Rookie-Jahr starten.

Ergebnis Moto3-Test Jerez (18. Februar):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 1:44,442 min

2. Maximo Quiles (E), KTM, +0,454 sec

3. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,470

4. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,518

5. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,643

6. David Almansa (E), Honda, +0,670

7. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,742

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,934

9. Scott Ogden (GB), KTM, +0,986

10. Matteo Bertelle (I), Honda, 1,046

11. Stefano Nepa (I), Honda, +1,356

12. Nicola Carraro (I), Honda, +1,368

13. Luca Lunetta (I), Honda, +1,440

14. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,484

15. Guido Pini (I), KTM, +1,547