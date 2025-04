Moto3-Sieger Angel Piqueras: «Besser für die Fans»

Nach einem perfekten Tag für das KTM-Team MSi war der Sieger Angel Piqueras selbst überrascht. Die WM-Führung gab als Bonus dazu. An der Zielflagge waren die Top-4 der Moto3 lediglich durch 0,097 sec getrennt.

Bereits zum Start des Moto3-Rennens war die beeindruckende Haupttribüne gut gefüllt. Als die Königsklasse von ihren Plätzen donnerte, waren es über 50 000 – ein neuer Besucherrekord.

Die Fans wurden nicht enttäuscht. In Sachen Dramatik gaben die Moto3-Youngster in Losail klar den Ton an. Verantwortlich hierfür war eine Führungsgruppe, die sich im Laufe des Rennens verkleinerte. Doch als es in die finale Phase ging, lieferten Angel Piqueras, die beiden Japaner Furusato und Yamanaka sowie der Australier Kelso eines der engsten Finale der GP-Geschichte.

Mit einer auf den Zentimeter getakteten Windschatten-Attacke ging der Sieg an den Spanier Angel Piqueras – an der Ziellinie lag die KTM des Siegers 0,009 sec vor der Honda Fursatos. Wie eng es zuging, zeigen die weiteren Abstände: Kelso als Vierter verlor auf Piqueras 0,097 sec!

Von einem geplanten Sieg konnte entsprechend keine Rede sein, wie auch der Rennsieger bestätigte. Piqueras: «In der letzten Runde dachte ich nicht, dass ich gewinnen kann. Furusato lag in Front und auf der Zielgeraden hatte mich zuvor Yamanaka überholt. Ich dachte –wenn es gut läuft, werde ich vielleicht Zweiter.»

Dann beschrieb Angel Piqueras, der vom fünften Startplatz aus ins Rennen gegangen war, die entscheidende Situation: «Ich wollte Furusato schon vor der letzten Kurve angreifen, aber er hat zu gut verteidigt, dann habe ich schnell umgeschaltet und versucht, perfekt auf die Gerade zu kommen.» Erst Meter vor der Linie war der Sieg perfekt, ein Ergebnis, das in die Geschichtsbücher der Klasse einziehen wird.

Für den 18-Jährigen war der Triumph aus mehreren Gründen eine Überraschung. Ich hatte nicht das beste Gefühl. Denn 2024, bei meinem Debüt, kam ich hier überhaupt nicht zurecht. Losail passt nicht wirklich perfekt zu meinem Stil. Dazu kam der Wind. Der hat heute eine Rolle gespielt, war viel kräftiger als beim Training und hat ein paar heikle Situationen verursacht. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich es dennoch geschafft habe, ganz vorne zu stehen. Ein Sieg mit zehn Sekunden Vorsprung wäre mir lieber gewesen – aber für die Fans war es so das bessere Rennen.»

Der Bonus: Piqueras profitierte auch vom Ausfall von Jose Antonio Rueda. Der Junioren-Weltmeister von 2023, der in Losail seinen zweiten GP-Sieg holen konnte, ist zugleich neuer Spitzenreiter der Moto3.

Teamkollege Ryusei Yamanaka schenkte dem MSi-Team die Pole-Position und Platz 3 beim Großen Preis von Katar dazu. Die Mannschaft von Teambesitzer Teo Martin sprang in der Teamwertung von Platz 4 nach vorne und ist jetzt erster Verfolger von Red Bull KTM Ajo.

Ergebnisse Moto3 Losail, Rennen (13. April):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 33:17,268 min

2. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,009 sec

3. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,042

4. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,097

5. Riccardo Rossi (I), Honda, +7,295

6. David Munoz (E), KTM, +10,309

7. Luca Lunetta (I), Honda, +10,474

8. Stefano Nepa (I), Honda, +10,561

9. Nicola Carraro (I), Honda, +12,115

10. Guido Pini (I), KTM, +12,121

11. Alvaro Carpe (E), KTM, +12,165

12. Scott Ogden (GB), KTM, +12,251

13. Ruche Moodley (ZA), KTM, +12,444

14. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +12,847

15. Valentin Perrone (ARG), KTM, +20,102



17. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,130

WM-Stand nach 3 von 22 Rennen:

1. Angel Piqueras, 67 Punkte. 2. Jose Antonio Rueda 66. 3. Joel Kelso 41. 4. Adrian Fernandez 40. 5. Matteo Bertelle 40. 6. Taiyo Furusato 38. 7. Alvaro Carpe 35. 8. Stefano Nepa 27. 9. Dennis Foggia 24. 10. Luca Lunetta 24. 11. Ryusei Yamanaka 23. 12. David Almansa 22. 13. Riccardo Rossi 19. 14. Adrian Cruces 13. 15. Maximo Quiles 11.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 100 Punkte. 2. Honda 63.