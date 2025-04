Yamanaka: «Spaßigstes Wochenende, das ich je hatte»

Ryusei Yamanaka sorgte mit Platz 3 im Moto3-Rennen in Katar für ein MSI-Doppelpodium. Nach seiner ersten Pole-Position in der Motorrad-WM wollte er unbedingt den Sieg. Lächeln konnte er danach trotzdem.

Moto3-Pilot Ryusei Yamanaka startete perfekt ins Rennwochenende auf dem Lusail International Circuit: Im Zeittraining am Freitag belegte er hinter Jose Antonio Rueda (KTM Ajo) Platz 2. Im Q2 am Samstag folgte die Steigerung – in seinem siebten Jahr in der kleinsten Kategorie der Motorrad-WM holte sich der Japaner seine erste Pole-Position. Die Freue war groß bei dem 23-Jährigen, das Lächeln auf seinem Gesicht war ansteckend.

Dementsprechend motiviert ging Yamanaka ins Rennen. Es folgte wieder einmal ein Moto3-Krimi bis zur letzten Kurve, der an Spannung kaum zu überbieten war. Im Finale des 16-Runden-Rennens stritt sich Yamanaka mit Teamkollege Angel Piqueras, Landsmann Taiyo Furusato und dem Australier Joel um den Sieg. Die Entscheidung erfolgte erst auf der Ziellinie: Piqueras setzte sich mit einem Nichts von 0,009 sec vor Furusato durch. Yamanaka, der Dritter wurde, fehlten auf den Sieg nur 0,042 sec.

«Ich habe alles gegeben, aber Platz 3 erreicht», war er ein wenig enttäuscht, dass er so knapp an seinem ersten Moto3-Sieg vorbeigeschrammt war. Aufgrund der Tatsache, dass Yamanaka in Katar seinen zweiten Podestplatz in der Motorrad-WM erreicht hatte, packte er dann doch wieder ein Grinsen aus. «Dennoch hat mir dieses Rennen Selbstvertrauen gegeben, und ich habe mir meine Fehler notiert, um es in Jerez besser zu machen. Es war ein süßes, aber auch etwas bitteres Wochenende – das spaßigste, das ich je hatte, und ehrlich gesagt, bin ich immer noch glücklich.»

Bleibt zu hoffen, dass wir das herzliche Lächeln von Ryusei Yamanaka in Jerez wieder sehen werden. Dort findet vom 25. bis 27. April das fünfte Rennwochenende in der Saison 2025 statt. In der Gesamtwertung liegt der MSI-Pilot nun mit 23 Punkten auf Position 11. Sein Team kletterte nach den Rängen 1 und 3 in Katar in der Teamwertung von Platz 4 nach vorne und ist jetzt erster Verfolger von Red Bull KTM Ajo.

Ergebnisse Moto3 Losail, Rennen (13. April):

1. Angel Piqueras (E), KTM, 33:17,268 min

2. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,009 sec

3. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,042

4. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,097

5. Riccardo Rossi (I), Honda, +7,295

6. David Munoz (E), KTM, +10,309

7. Luca Lunetta (I), Honda, +10,474

8. Stefano Nepa (I), Honda, +10,561

9. Nicola Carraro (I), Honda, +12,115

10. Guido Pini (I), KTM, +12,121

11. Alvaro Carpe (E), KTM, +12,165

12. Scott Ogden (GB), KTM, +12,251

13. Ruche Moodley (ZA), KTM, +12,444

14. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +12,847

15. Valentin Perrone (ARG), KTM, +20,102



17. Noah Dettwiler (CH), KTM, +29,130

WM-Stand nach 4 von 22 Rennen:

1. Angel Piqueras, 67 Punkte. 2. Jose Antonio Rueda 66. 3. Joel Kelso 41. 4. Adrian Fernandez 40. 5. Matteo Bertelle 40. 6. Taiyo Furusato 38. 7. Alvaro Carpe 35. 8. Stefano Nepa 27. 9. Dennis Foggia 24. 10. Luca Lunetta 24. 11. Ryusei Yamanaka 23. 12. David Almansa 22. 13. Riccardo Rossi 19. 14. Adrian Cruces 13. 15. Maximo Quiles 11.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 100 Punkte. 2. Honda 63.