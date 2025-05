Überraschung: Jakob Rosenthaler startet in Le Mans

Der Oberösterreicher Jakob Rosenthaler wird in Le Mans zu einem erneuten Einsatz in der Moto3-WM kommen. Er wird beim Frankreich-GP für den verletzten Ruche Moodley einspringen.

Jakob Rosenthaler darf wieder in der Moto3-WM antreten. Der Linzer wird am kommenden Wochenende in Le Mans Ruche Moodley im Team Boe Motorsports ersetzen. Der Südafrikaner hatte sich bei einem heftigen Crash im Moto3-Rennen in Jerez die Speiche in seinem rechten Arm gebrochen. Moodley wurde in Barcelona von Dr. Xavier Mir operiert – der Zeitpunkt für seine Rückkehr ist ungewiss.

Somit kommt Rosenthaler in diesem Jahr bereits zu seinem vierten Einsatz in der kleinsten Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. «Es kam alles wieder sehr kurzfristig zustande», erläuterte der 18-Jährige. «Aber ich bin sehr glücklich, dass ich eine weitere Chance in der Moto3-Weltmeisterschaft bekomme. Ich werde wieder mit einem neuen Team arbeiten, aber mit der KTM, die ich gut kenne. Außerdem ist es mein erstes Rennen in Europa in der Saison 2025, was bedeutet, dass ich die Strecke bereits aus dem Rookies Cup kenne. Ich bin motiviert und freue mich auf das Wochenende. Zuvor aber mein Dank an das BOE-Team, das mich für diese Aufgabe ausgewählt hat. Und natürlich wünsche ich Ruche eine schnelle Genesung.»

In Thailand und Argentinien ersetzte Rosenthaler Rookie Maximo Quiles im Aspar-Team, da der Spanier bei den ersten beiden Saisonrennen noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Beim Red Bull Grand Prix of the Americas sprang er im MLav-Racing-Team für den verletzten Marcos Uriarte ein. Bei seinen drei Moto3-Einsätzen konnte Rosenthaler keine Glanzpunkte setzen und keine WM-Punkte holen.

Erst vor einer Woche wurde bekannt, dass Rosenthaler die nächsten Wochen auch im Lager der Supersport-300-WM gebraucht wird. Dort wird er ab Mitte Mai Phillip Tonn, der sich beim Motocross-Training schwer verletzt hatte, im Team Freudenberg KTM Paligo vertreten.