Motocross-ÖM Paldau: Ein Auftakt wie früher

Nach coronabedingten Absagen war 2022 der Saison-Opener der Motocross-ÖM wieder in Paldau und Honda-Pilot Michael Kratzer holte sich die Führung in der Open-Klasse.

Zum 41. Mal wurde auf der steirischen Paradestrecke in Paldau gefahren. Michael Sandner (KTM), der den ersten Lauf in der Open-Klasse gewonnen hatte, stürzte im zweiten und rutschte so auf den dritten Gesamtrang ab. Mit neuem Team aber altem Speed konnte Staatsmeister Johannes Klein die Partie einigermaßen offenhalten: Zuerst Zweiter, dann Dritter – fünf Punkte Rückstand auf Honda-Spitzenreiter Michael Kratzer brachten ihm ÖM-Rang 2 ein. Hinter der österreichischen Seilschaft lauern die ausländischen Gäste Rudolf Plch (CZ/5/3) und Imre Varga (H/6/6). Der Grandsigneur der Open-Klasse, Michael Staufer, hielt sich an seine Startnummer und wurde Siebter.

Ein glänzend disponierter Florian Hellrigl angelte sich die MX2-Führung. Sein Doppelsieg vor Favorit und KTM-Markenkollege Roland Edelbacher überraschte, ging aber vollkommen in Ordnung. Ebenso überraschend war Alexander Pölzleithners Auftritt, der mit dem Ungar Mark Tecsi im Clinch lag. Zuerst als Vierter hinter ihm, konnte der Husqvarna-Fahrer im zweiten Lauf als Dritter das Podest erklimmen.

Das bei kühlem aber trockenem Wetter bestens abgewickelte Meeting sah unter anderen auch die Junioren bei der Arbeit, wobei zuerst Maximilian Ernecker vor Marvin Salzer (beide Husqvarna) siegte, ehe es im zweiten Lauf die umgekehrte Zielankunft gab.

Ergebnisse Motocross-ÖM Paldau:

MX2, 1. Lauf: 1. Florian Hellrigl, KTM. 2. Roland Edelbacher, KTM. 3. Alexander Pölzleithner, Husqvarna. 4. Mark Laszlo Tecsi (H), KTM. 5. Christoph Zeintl, KTM. 6. Simon Breitfuss, KTM.

2. Lauf: 1. Hellrigl. 2. Edelbacher. 3. Tecsi. 4. Pölzleithner. 5. Breitfuss. 6. Florian Dieminger, GASGAS.

Stand: 1. Hellrigl, 50 Punkte. 2. Edelbacher 44. 3. Pölzleithner und Tecsi, je 38. 5. Breitfuss 31. 6. Zeintl 30.



Open, 1. Lauf: 1. Michael Sandner, KTM. 2. Michael Kratzer, Honda. 3. Johannes Klein, KTM. 4. Lukas Neurauter, KTM. 5. Rudolf Plch (CZ), Husqvarna. 6. Imre Varga (H), KTM.

2. Lauf: 1. Kratzer. 2. Klein. 3. Plch. 4. Markus Rammel, KTM. 5. Sandner. 6. Varga.

Stand: 1. Kratzer, 47 Punkte. 2. Klein 42. 3. Sandner 41. 4. Plch 36. 5. Varga und M. Rammel, je 30.