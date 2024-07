Sensation: Marcel Stauffer fährt EMX in Loket!

Der im Winter verunglückte Salzburger Marcel Stauffer wird beim tschechischen Grand Prix in Loket sein Comeback im WM-Paddock feiern und an der EMX teilnehmen. Bei seinem Sturz hatte er sich schwer verletzt.

Es liest sich eigentlich alles wie ein Wunder. KTM-Fahrer Marcel Stauffer hat dieser Tage bestätigt, dass er am kommenden Wochenende im tschechischen Loket ein EMX-Event fahren will.

Zur Erinnerung: Der Salzburger aus Nußdorf war im November 2023 bei Testfahrten für KTM in Italien schwer verunglückt – stand vor dem Ende seiner Karriere und das gerade, als er einen Vertrag für die komplette MX2-WM 2024 in der Tasche hatte.

Beim verhängnisvollen Crash zog sich der 22-jährige brach sich dabei zwei Hals- (C1, C2) und einen Brustwirbel (T5), verletzte sich an der Lunge, kämpfte mit Atemproblemen und litt phasenweise Todesängste. Ärzte prognostizierten ihm damals das Ende der Motocross-Laufbahn – Motorradfahren wäre auf Grund der vielfältigen Belastungen für den Körper kein Thema mehr, hieß es damals.

Stauffer strafte jedoch viele Experten Lügen, arbeitete mit Spezialisten an mehreren Standorten wie besessen an seinem Körper und ließ nichts unversucht. Mittlerweile hat er in der tschechischen Meisterschaft bereits wieder Rennen gewonnen und will jetzt die Früchte ernten. Für seine neue Osicka-KTM-Truppe wird Stauffer nun an deren Heim-Grand Prix in Loket am 21. Juli in der EMX teilnehmen.

2023 ist in Loket in der MX2 ein Teil des Sterns von Stauffer aufgegangen, nachdem er zuvor schon in Teutschenthal per Wildcard zweimal in die Top-10 preschte.

«Nach zwei Wochen ohne Rennen darf ich jetzt mit großer Freude verkünden, dass ich beim Grand Prix in Loket dabei sein werde», berichtet der österreichische Multi-Meister Stauffer. «Für mich ist es immer noch unvorstellbar, dass all die harte Arbeit und der Leidensweg sich nun ausgezahlt haben und ich nur neuneinhalb Monate nach dem Unfall wieder an einem EM-Event teilnehmen kann.»