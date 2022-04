Motocross-ÖM Sittendorf: MX2-Spitze rückt zusammen

Nach zweijähriger Zwangspause durfte Sittendorf wieder seine Steine präsentieren. Auf der 1550 Meter langen Traditionsstrecke vor den Toren Wiens gab sich der gesamte Motocross-ÖM-Tross das zweite Stelldichein.

In der Open-Klasse überraschte Lukas Neurauter sowohl Zuschauer als auch seine Mitstreiter. Nicht ÖM-Leader und Trainingsschnellster Michi Kratzer, sondern der Tiroler Exmeister kreuzte im ersten Lauf als Sieger die Ziellinie. Kratzer konterte im zweiten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg und behielt seine ÖM-Führung, während sich hinter ihm die Tabelle gravierend änderte. Johannes Klein konnte nur eine Zielankunft verzeichnen und rutschte ebenso wie Sandner, Plch und Varga (alle drei nicht am Start) ab. Da nutzte Markus Rammel aus dem Team KTM Zauner die Gunst der Stunde, mit den Laufrängen 3 und 4 schob er sich auf Gesamtrang 2 vor. Neurauter (1/3) und Staufer (5/5) zählen ebenso zu den Vorrückern.

Die bei idealen äußeren Bedingungen durchgeführten Rennen brachten auch in der MX2-Klasse interessante Kämpfe. Roland Edelbacher holte sich auf seiner Heimstrecke einen Doppelsieg, doch Florian Hellrigl war nicht leicht abzuschütteln. Der Tiroler, der im Training die schnellste Zeit auf die Strecke knallte und mit den beiden Siegen von Paldau im Rücken gestärkt antrat, führte auch das erste Rennen an, ehe Edelbacher andrückte und als Erster abgewinkt wurde. Alexander Pölzleitner (Husqvarna) war umzingelt von KTM-Fahrern (hinter ihm Zeintl und Breitfuss) und konnte zweimal als Dritter aufs Podest steigen. Andreas Schmidinger, von der Open-Klasse in die MX2-Abteilung umgestiegen, war bester Honda-Fahrer auf Platz 7 und 6. Im Moment teilen sich Hellrigl und Edelbacher die MX2-Spitze vor Pölzleitner.

Die Läufe der Junioren-Klasse gewann Marvin Salzer (Husqvarna) vor Michael Lackner (KTM). In der Jugendklasse holte sich einmal Manuel Lackner, das andere Mal Elias Ehrenhöfer den Siegerkranz.

Ergebnisse Motocross-ÖM Sittendorf:

Open, 1. Lauf: 1. Lukas Neurauter, KTM. 2. Michael Kratzer, Honda. 3. Markus Rammel, KTM. 4. Manuel Bermannschläger, Husqvarna. 5. Michael Staufer, KTM. 6. Patrick Sonnleitner, KTM.

2. Lauf: 1. Kratzer. 2. Neurauter. 3. Rammel. 4. Staufer. 5. Sonnleitner. 6. Bermannschläger.

Stand nach 4 Läufen: 1. Kratzer, 94 Punkte. 2. Rammel 68. 3. Klein 64. 4. Neurauter 63. 5. Staufer 57. 6. Sonnleitner 53.



MX2, 1. Lauf: 1. Roland Edelbacher, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Alexander Pölzleitner, Husqvarna. 4. Florian Dieminger, GASGAS. 5. Christoph Zeintl, KTM. 6. Simon Breitfuss, KTM.

2. Lauf: 1. Edelbacher. 2. Hellrigl. 3. Pölzleitner. 4. Zeintl. 5. Breitfuss. 6. Andreas Schmidinger, Honda.

Stand: 1. Hellrigl und Edelbacher, je 94 Punkte. 3. Pölzleitner 78. 4. Zeintl 64. 5. Breitfuss 62. 6. Schmidinger 55.