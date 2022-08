Motocross-ÖM Seitenstetten: Markus Rammel räumte ab

Bei der fünften Station der Motocross-ÖM in Seitenstetten nahe Linz schrieben in der Open-Klasse nicht die bisherigen Laufsieger die Geschichte der Rennen, sondern Markus Rammel auf KTM.

Der Niederösterreicher Markus Rammel, der im Training bereits auf Pole gefahren war, triumphierte im ersten Lauf der Open-Klasse, der nach einem Sturz neu gestartet werden musste. Rammel hängte sich an den anfangs führenden Michael Sandner, konnte ihn dann passieren und siegte vor Sandner, Rudolf Plch und Michael Kratzer. Im zweiten Lauf fand ÖM-Leader Kratzer wieder zur gewohnten Form («im ersten Lauf dachte ich, ich habe das Fahren verlernt, nun fand ich eine schnelle Spur») und gewann vor dem tschechischen Husqvarna-Fahrer Plch und den KTM-Piloten Rammel und Sandner.

In der MX2-Klasse lieferte Lokalmatador Florian Dieminger eine feine Leistung ab. Mit zwei dritten Plätzen verbesserte er sich in der Gesamtwertung von Rang 6 auf 4. Die ersten beiden Plätze gingen jeweils an Roland Edelbacher beziehungsweise Florian Hellrigl, die nun schon einigen Vorsprung auf den drittplatzierten Alexander Pölzleitner haben. Nach Platz 7 und einer schöne Aufholjagd vom letzten Platz konnte dieser im zweiten Lauf nicht mehr starten und hat mehr als 50 Punkte Rückstand auf die Spitze.



Die Siege in der Jugend-Meisterschaft gingen an Ricardo Bauer aus dem Burgenland sowie den Ungar Aron Katona.

Ergebnisse Motocross-ÖM Seitenstetten:



Open, 1. Lauf: 1. Markus Rammel, KTM. 2. Michael Sandner, KTM. 3. Rudolf Plch (CZ), Husqvarna. 4. Michael Kratzer, Honda. 5. Johannes Klein, KTM. 6. Lukas Neurauter, KTM.

2. Lauf: 1. Kratzer. 2. Plch. 3. Rammel. 4. Sandner. 5. Klein. 6. Neurauter.

Stand nach 10 Rennen: 1. Kratzer, 211 Punkte. 2. Rammel 193. 3. Sandner 181. 4. Klein 174. 5. Neurauter 157. 6. Bermanschläger 136.



MX2, 1. Lauf: 1. Roland Edelbacher, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Florian Dieminger, GASGAS. 4. Andreas Schmidinger, Honda. 5. Christoph Zeintl, KTM. 6. Simon Breitfuss, KTM.

2. Lauf: 1. Edelbacher. 2. Hellrigl. 3. Dieminger. 4. Schmidinger. 5. Breitfuss. 6. Zeintl.

Stand nach 10 Rennen: 1. Edelbacher, 238 Punkte. 2. Hellrigl 227. 3. Pölzleitner 177. 4. Dieminger 159. 5. Zeintl und Breitfuss, je 153.