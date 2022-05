Motocross-ÖM Weyer: Erstmals Husqvarna in Front

Bei idealem Motocross-Wetter ging der vierte Wettbewerb in der Österreichischen Meisterschaf in der Käfer-Arena in Weyer über die Bühne. Michael Sandner dominierte die Open-Klasse.

In der MX2-Klasse gab es nach sieben KTM-Siegen erstmals ein anderes Fabrikat an der Spitze. Alexander Pölzleitner setzte seine Husqvarna nach einer Solofahrt an die erste Stelle und hatte Edelbacher, der den ersten Lauf vor Florian Hellrigl gewonnen hatte, im Griff. Edelbacher löste sich seinerseits mit 47 Tagespunkten (1/2) von Hellrigl (2/3) und ist nun alleiniger ÖM-Führender. Florian Dieminger verbesserte sich mit zwei vierten Plätzen und ist in der Rangliste auf Platz 6 bester GASGAS-Fahrer.

Die Open-Klasse stand im Zeichen von Michael Sandner, der zweimal unter den Siegerkranz schlüpfte. Er, der einige ÖM-Läufe auf Grund internationaler Einsätze auslassen muss, rückte bis auf einen Punkt an den weiterhin ÖM-Dritten Johannes Klein heran. Mit Kratzer und Rammel bleibt das Führungsduo unverändert, wenngleich beide unterschiedliche Rennerlebnisse hatten. Während Honda-Fahrer Kratzer mit seinen Klassierungen (5/2) alles andere als zufrieden war, blieb Rammel (KTM) auf der Erfolgsspur und kletterte zweimal aufs Podest. Vor allem sein Duell mit Klein im zweiten Lauf war herzerfrischend und brachte verdient wieder 20 Punkte. Lukas Neurauter, nach dem Start Führender, wurde im zweiten Lauf bis auf Rang 5 durchgereicht und ist ÖM-Fünfter vor Manuel Bermanschläger, der in der Open-Klasse bester Husqvarna-Reiter ist.



Die beiden Junioren-Rennen gingen an Marvin Salzer, in der Jugend-ÖM war der Ungar Aron Katona zweimal erfolgreich.

Ergebnisse Motocross-ÖM Weyer:



Open, 1. Lauf: 1. Michael Sandner, KTM. 2. Johannes Klein, KTM. 3. Markus Rammel, KTM. 4. Lukas Neurauter, KTM. 5. Michael Kratzer, Honda. 6. Alexander Banzirsch, Husqvarna.

2. Lauf: 1. Sandner. 2. Kratzer. 3. Rammel. 4. Klein. 5. Neurauter. 6. Bermanschläger.

Stand nach 8 Läufen: 1. Kratzer, 168 Punkte. 2. Rammel 148. 3. Klein 142. 4. Sandner 141. 5. Neurauter 127. 6. Bermanschläger 108.



MX2, 1. Lauf: 1. Roland Edelbacher, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Alexander Pölzleitner, Husqvarna. 4. Florian Dieminger, GASGAS. 5. Christoph Zeintl, KTM. 6. Simon Breitfuss, KTM.

2. Lauf: 1. Pölzleitner. 2. Edelbacher. 3. Hellrigl. 4. Dieminger. 5. Zeintl. 6. Breitfuss.

Stand nach 8 Läufen: 1. Edelbacher, 188 Punkte. 2. Hellrigl 183. 3. Pölzleitner 163. 4. Zeintl und Breitfuss, je 122. 6. Dieminger 119.