Marvin Musquin: Exklusiv-KTM-Deal für noch ein Jahr

Der in Frankreich geborene Motocrosser Marvin Musquin hat seinen Vertrag bei Red Bull-KTM in den USA um ein weiteres Jahr verlängert. Es wird die 14. KTM-Saison des Franzosen.

Marvin Musquin (32) bleibt im Red Bull KTM-Werksteam in den USA. Der Franzose wird auch 2023 exklusiv nur die US-Supercross-Serie fahren. Die KTM-Rennbosse um Pit Beirer und US-Chef Ian Harrison hoffen, dass Musquin dort anknüpfen kann, wo der Franzose 2022 aufgehört hat.

Musquin stand 2022 in der Supercross-Meisterschaft bei sechs Events auf dem Podium und siegte bei einem der Triple-Crown-Events. «Ich bin sehr aufgeregt», gesteht Musquin. «Es ist genau das, was ich für die neue Saison wollte. Ich wollte weiter ein Teil des Red Bull-KTM-Teams sein. Es ist sehr speziell, weiter um das Team und wie 2022 weiter in Kalifornien zu sein."

Zu seinen Ambitionen sagt der feine Techniker: «Ich freue mich darauf, unser neues Bikes weiter zu verbessern und weiter mit der Zeit zu lernen. Ich weiß, dass das gesamte Team sehr motiviert ist, es zu versuchen und niemals aufzugeben und die KTM wieder ganz nach oben zu bringen.»

«Marv» Musquin, der im Jahr 2015 den 250-ccm-Lites-Titel im Supercross gewonnen hat, absolviert somit sein zwölftes Jahr mit KTM in den USA. Insgesamt ist es seine 14. Saison im Werks-Aufgebot der Mattighofener.

Zur Erinnerung: Musquin sicherte sich 2009 und 2010 den Motocross-WM-Titel in der Klasse MX2 und wechselte für KTM danach in die USA.

Ian Harrison, Red Bull KTM Team Manager: «Marvin geht in die 14. Saison mit unserer Marke. Das hat es bisher bei keinem Fahrer und keinem Team gegeben, meine ich. Nach dem Gewinn des 250SX-Titels 2015 ist Marvin 2016 in die 450-ccm-Klasse aufgestiegen. Er war über all die Jahre extrem konkurrenzfähig; in der 2022 SX-Rennsaison war es nicht anders. Das Red Bull KTM Team ist zuversichtlich, diesen Schwung auch in die Saison 2023 mitnehmen zu können.»