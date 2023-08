Motocross-ÖM Mehrnbach: Marcel Stauffer – wer sonst?

Mit abermaligen Doppelsiegen betonierte Marcel Stauffer (KTM) seine Führung in den beiden Motocross-ÖM-Klassen Open und MX2. Die Chancen seiner Verfolger scheinen nur mehr theoretischer Natur zu sein.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging der Event auf dem Truppenübungsplatz in Mehrnbach über die Bühne, wobei es in beiden Klassen keine Veränderungen in der Meisterschaftstabelle gab. In der Open-Klasse waren in beiden Rennen die ersten drei Plätze mit Stauffer, Kratzer und Klein ident. Bemerkenswert war der erste Lauf, in dem Stauffer weit abgeschlagen als Letzter (Originalton «bin ausgeflippt») in die Startrunde ging, um das Rennen schließlich als Erster zu beenden.

In der MX2-Klasse konnte beide Male Florian Hellrigl den Ehrenplatz hinter Stauffer belegen. Mit einer sauberen Fahrt wurde Florian Dieminger Vierter und verbesserte sich im zweiten Lauf auf Rang 3. Damit schaffte er ein Punktepolster vor den Verfolgern Simon Breitfuss (6/5), Marvin Salzer (5/7) und Christoph Zeintl (7/4), die in den noch ausstehenden Läufen heftig um ÖM-Platz 4 kämpfen werden.

Mit satten 300 Punkten führt der Salzburger Marcel Stauffer die MX2-Klasse vor Florian Hellrigl (58 Punkte Rückstand) an, in der Open-Klasse trennen ihn 47 Punkte von Michael Kratzer. Zwei Veranstaltungen stehen noch aus.

Ergebnisse Motocross-ÖM Mehrnbach/A:

MX2, 1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Botond Hateier (H), GASGAS. 4. Florian Dieminger, GASGAS. 5. Marvin Salzer, Husqvarna. 6. Simon Breitfuss, KTM.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Hellrigl. 3. Dieminger. 4. Christoph Zeintl, GASGAS. 5. Breitfuss. 6. Hateier.

Stand nach 12 von 16 Rennen: 1. Stauffer, 300 Punkte. 2. Hellrigl 242. 3. Dieminger 217. 4. Breitfuss 180. 5. Salzer 170. 6. Zeintl 163.



Open, 1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Michael Kratzer, Honda. 3. Johannes Klein, KTM. 4. Florian Hellrigl, KTM. 5. Paul Haberland. 6. Josh Mosiman (USA), KTM.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Kratzer. 3. Klein. 4. Rudolf Plch (CZ), Suzuki. 5. Hellrigl. 6. Mosiman.

Stand nach 12 von 16 Rennen: 1. Stauffer, 293 Punkte. 2. Kratzer 246. 3. Klein 224. 4. Varga (H), 164. 5. Banzirsch 153. 6. Bermanschläger 151.