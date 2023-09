Motocross-ÖM, Oberdorf: Stauffer macht den Sack zu

Mit einem Doppelsieg in der MX2 Klasse und dem Sieg im Open Eröffnungsrennen holte sich Marcel Stauffer (KTM) beim Lauf der Motocross-ÖM in Oberdorf beide Staatsmeisterschaftstitel.

Bei hochsommerlichen Temperaturen ging die Veranstaltung in der burgenländischen Waldarena flott über die Bühne. Kein Glück an diesem Tag hatte Michael Kratzer. Der bisherige ÖM-Zweite der Open Klasse wurde im ersten Lauf nur Fünfter und sah im zweiten Lauf keine Zielflagge. Das kostete seine Position, die nun Johannes Klein einnimmt, der zum ersten mal in dieser Saison Marcel Stauffer bezwingen konnte.

Die Niederlage gegen Klein im zweiten Open Lauf konnte der KTM-Pilot mit dem Gewinn der Open-Kategorie aber leicht verschmerzen. Klein und Kratzer werden sich beim Finale in Hochneukirchen sicher ein Duell um den Ehrenplatz hinter Stauffer liefern.

In der MX2 Klasse waren die Podestplätze in beiden Läufen identisch. Stauffer gewann jeweils vor Florian Hellrigl und Marvin Salzer. Mit zwei fünften Plätzen festigte Florian Dieminger seinen dritten ÖM Rang. Dahinter liegen Breitfuss und Salzer im Clinch. Die Spitze mit Stauffer, Hellrigl und Dieminger wird unverändert bleiben.

Ergebnis MX-ÖM Oberdorf

MX 2



1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Marvin Salzer, Husqvarna. 4. Christoph Zeintl, GasGas. 5. Florian Dieminger, GasGas. 6. Botond Hateier (H), GasGas.



2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Hellrigl. 3. Salzer. 4. Simon Breitfuss, KTM. 5. Dieminger. 6. Hateier.



ÖM Stand nach 14 von 16 Rennen: 1. Stauffer 350 Punkte. 2. Hellrigl 286. 3. Dieminger 249. 4. Breitfuss 212. 5. Salzer 210. 6. Zeintl 195.

Open



1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Johannes Klein, KTM. 3. Florian Hellrigl, KTM. 4. Rudolf Plch (CZ), Suzuki. 5. Michael Kratzer, Honda. 6. Laszlo Tecsi (H), KTM.



2. Lauf: 1. Klein. 2. Stauffer. 3. Plch. 4. Hellrigl. 5. Tecsi. 6. Manuel Bermanschläger, Husqvarna.



ÖM Stand nach 14 von 16 Rennen: 1. Stauffer 340 Punkte. 2. Klein 271. 3. Kratzer 262. 4. Varga (H) 192. 5.Bermanschläger 179. 6. Banzirsch 178.