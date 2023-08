WSX: Steht der Deutschland-Grand-Prix auf der Kippe?

Ken Roczen führt die Supercross-WM nach dem ersten Rennen an

Auf der Internetseite des australischen Serienpromoters SX Global werden noch immer keine Tickets für den am 14. Oktober in der Merkur Spiel Arena geplanten 3. Lauf der Supercross-WM angeboten. Die FIM hat heute reagiert

Die Gerüchteküche brodelt schon seit Wochen. Seitens der Veranstalter der Motocross-WM wurden hinter vorgehaltener Hand immer wieder Bedenken geäußert, ob und wie der australische Serienpromoter der Supercross-WM, Global SX, die geplanten Veranstaltungen stemmen will. Öffentliche Statements sind natürlich Fehlanzeige, denn wer will sich von den Offiziellen schon beim Weltverband FIM in die Nesseln setzen.

Wir können aber schon heute mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der am 14. Oktober geplante Deutschland-Grand-Prix in Düsseldorf nicht stattfinden wird. Während für die Rennen der ADAC-Supercross-Serie schon seit Wochen Tickets angeboten werden, können die Fans für die Grands-Prix in Deutschland und Vancouver (Kanada) lediglich die 'Ticket-Alarm'-Option wählen, da für diese Veranstaltungen derzeit noch nicht einmal ein Vorverkauf stattfindet.

Das wäre für die deutschen Fans sehr bitter, denn für Titelverteidiger Ken Roczen wäre es der erste Auftritt in Deutschland seit 10 Jahren. Sein letztes Rennen auf deutschem Boden war das Motocross der Nationen 2013 im Talkessel.

Die FIM selbst sah sich nun veranlasst, heute eine Pressemitteilung herauszugeben: «Wir sind uns der Gerüchte bewusst, die in den letzten 24 Stunden über die FIM-Supercross-Weltmeisterschaft und die Rennen im Jahr 2023 kursieren. Obwohl wir heute keine konkreten Informationen liefern können, werden wir in Kürze wichtige Neuigkeiten zum Kalender 2023 sowie zur zukünftigen Entwicklung der Meisterschaftsserie mitteilen. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Teams und sind optimistisch, dass die Meisterschaft 2023 stark endet.»

Auf der Seite des Serienpromoters werden zur Zeit Tickets für folgende Grands-Prix angeboten:

- 30. September, Singapur

- 04. November, Abu Dhabi

- 24.-25. November, Melbourne