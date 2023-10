Motocross-ÖM Hochneukirchen: Der Tag der Vizes

Nachdem mit Marcel Stauffer der Doppelmeister in der Österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft bereits feststand, konzentrierte sich das Geschehen beim Finale in Hochneukirchen auf die jeweils Zweitplatzierten.

Vorweggenommen: Marcel Stauffer gewann viermal und damit alle 16 Rennen der MX2-Klasse in dieser Saison.



In der Open-Klasse war Michael Kratzer nach seinem schweren Sturz in Oberdorf wieder am Start und gab ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Mit zwei dritten Plätzen sicherte er sich ÖM-Rang 2 und konnte Johannes Klein, der nicht am Start war, überflügeln. Um Rang 4 balgten sich die beiden HSV-Ried-Fahrer Manuel Bermanschläger und Alexander Banzirsch, wobei Bermanschläger das bessere Ende für sich hatte und auch bester Husqvarna-Fahrer in der Meisterschaft wurde.

Nach Stauffer war Florian Hellrigl unbestritten Mann des Tages. Der Tiroler aus dem KTM Zauner Racing Team kreuzte insgesamt viermal als Zweiter die Ziellinie. In der MX2-Klasse hielt er sich damit Florian Dieminger vom Leib und wurde verdient Vizemeister. Und in der Open-Klasse katapultierte er sich noch unter die Top-10.

Ergebnisse Motocross-ÖM Hochneukirchen:

Open, 1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Michael Kratzer, Honda. 4. Manuel Bermanschläger, Husqvarna. 5. Carl Massury (D), Honda. 6. Alexander Banzirsch, GASGAS.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Hellrigl. 3. Kratzer. 4. Bermanschläger. 5. Massury. 6. David Schöfböck, GASGAS.

Endstand: 1. Stauffer, 390 Punkte. 2. Kratzer 302. 3. Klein 271. 4. Bermanschläger 217. 5. Banzirsch 195. 6. Varga 194.



MX2, 1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Simon Breitfuss, KTM. 4. Marvin Salzer, Husqvarna. 5. Florian Dieminger, GASGAS. 6. Christoph Zeintl, GASGAS.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Hellrigl. 3. Salzer. 4. Breitfuss. 5. Dieminger. 6. Zeintl.

Endstand: 1. Stauffer, 400 Punkte. 2. Hellrigl 330. 3. Dieminger 281. 4. Breitfuss 250. 5. Salzer 248. 6. Zeintl 225.