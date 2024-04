MX-ÖM Sittendorf: Michi Kratzer kontert Markus Rammel

Beim zweiten Event der Motocross-ÖM 2024 in Sittendorf verteidigte Michael Kratzer seine Gesamtführung. Der Honda-Pilot und Markus Rammel teilten sich die Siege.

Bei sonnigen, aber kühlen Bedingungen holte sich in Sittendorf überraschend KTM-Fahrer Markus Rammel den Sieg im ersten Lauf der Open-Kategorie, während ÖM-Leader Michi Kratzer nur Vierter wurde. Im zweiten Heat hatte jedoch der Honda-Pilot einen besseren Start, hielt das gesamte Feld in Schach, holte das Punktemaximum und verteidigte seine Gesamtführung in der Meisterschaft erfolgreich.

Michael Sandner freute sich über zwei zweite Plätze und rückte damit hinter Kratzer auf Rang 2 der Gesamtwertung auf. Pascal Rauchenecker (6/6) und Lukas Neurauter (5/5) rutschten infolge der ungewohnten Platzierungen in der Tabelle auf die Plätze 5 und 6 ab.

In der MX2-Klasse holte Johannes Klein abermals einen Doppelsieg; an ihn biss sich die Konkurrenz die Zähne aus. Am besten zog sich Florian Dieminger aus der Affäre, indem er mit seiner GASGAS in beiden Rennen Zweiter wurde und damit auf den zweiten ÖM-Rang vorstieß, punktgleich mit Simon Breitfuss, der als Dritter bzw. Vierter abgewinkt wurde. Nach einem Ausfall musste Marvin Salzer kampflos seinen bisherigen zweiten Platz abgeben und ist nun Fünfter.

Ergebnis ÖM MX Sittendorf

Open



Lauf 1: 1. Markus Rammel, KTM. 2. Michael Sandner, KTM. 3. Florian Hellrigl, KTM. 4. Michael Kratzer, Honda. 5. Lukas Neurauter, GasGas. 6. Pascal Rauchenecker, Husqvarna.



Lauf 2: 1. Kratzer. 2. Sandner. 3. Hellrigl. 4. Rammel 5. Neurauter. 6. Rauchenecker.



ÖM-Stand: 1. Kratzer 90 Punkte. 2. Sandner 84. 3. Rammel 78. 4. Hellrigl 73. 5.Rauchenecker 71 . 6. Neurauter 68.

MX 2



Lauf 1: 1. Johannes Klein, KTM. 2. Florian Dieminger, GasGas.. 3. Simon Breitfuss, KTM. 4. Marvin Salzer, Fantic. 5. Boldizsar Nikolicz (H), Yamaha. 6. Christoph Zeintl, GasGas.



Lauf 2: 1. Klein. 2. Dieminger. 3. Zeintl. 4. Breitfuss. 5. Michael Lackner, KTM. 6.Patrick Kainz, GasGas.



ÖM-Stand: 1. Klein 50 Punkte. 2. Breitfuss und Dieminger je 76. 4. Zeintl 64. 5. Salzer 58. 6. Lackner 47.