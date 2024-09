Motocross-ÖM Kirchschlag: Klein und Kratzer Champions 23.09.2024 - 15:21 Von Alfred Domes

© Domes Kratzer, Sandner, Rauchenecker im Ziel, Kratzer ÖM-Sieger

Eine spannende Motocross-ÖM-Saison fand in der ‹Buckligen Welt›, einer Region in Niederösterreich, ihren Abschluss. In den Klassen MX2 und Open brachten Johannes Klein bzw. Michael Kratzer ihre Titel ins Trockene.