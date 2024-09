40. Jubiläum des ADAC SX Stuttgart am 8.-9. November

Am 8. und 9. November wird in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle die 40. Ausgabe des Stuttgarter ADAC Supercross ausgetragen. ADAC-Mitglieder erhalten zehn Prozent Rabatt auf Tickets der Kategorie Silber.

Am 8. und 9. November 2024 startet das Supercross Stuttgart zu seiner 40. Jubiläumsveranstaltung und verwandelt die Hanns-Martin-Schleyer-Halle wieder in eine Supercross-Arena. Mit dabei sein werden Top-Piloten aus Europa und Amerika. Parallel dazu wird ein hochkarätiges Showprogramm mit Freestyle-Akrobatik geboten.

Die Premiere des ADAC Supercross Stuttgart fand am 18. und 19. November 1983 statt. Es war das erste Mal, dass in Deutschland eine Motocross-Serie in einer Halle ausgetragen wurde. Vorbild der neuen Serie war eine Veranstaltung in Zürich, die eine Delegation des ADAC Württemberg bereits im Jahr 1980 besuchte.

Seit den Anfängen des ADAC Supercross Stuttgart ist Michael Saur ein ständiger Begleiter der Veranstaltung. Der heutige Vorsitzende des ADAC Württemberg bereitete bereits 1983 das erste Supercross in der Halle vor: «Man hat nach bestem Wissen und Gewissen ein Layout kreiert und dann einen Fahrer auf die Runde geschickt.» Saur, der später selbst als Rennleiter agierte, erinnert sich auch an den enormen Pioniergeist der Stuttgarter: «Der heutige Erfolg des ADAC Supercross Stuttgart beruht auf dem Mut und der Entschlossenheit, ein neues, bis dato einzigartiges Veranstaltungsformat nach Stuttgart zu bringen.»

Saurs Mut zahlte sich aus, denn heute zählt die Veranstaltung zu den bedeutendsten seiner Art. Trotz oder gerade wegen der zahlreichen Veränderungen ist die tolle Stimmung der begeisterten Zuschauer das Markenzeichen der Veranstaltung geblieben.

Auch Helmut Bauer ist ein Mann der ersten Stunde. 1985 verpasste der Niederbayer nur knapp den Gesamtsieg. «Ich habe bis zur letzten Kurve geführt, bin dann aber nur Zweiter geworden.» Seine Erinnerungen klingen abenteuerlich. «Bei uns Fahrern hieß es Brettercross, wenn es in die Halle ging.» Damals wurde nämlich kein Erdreich in die Halle gekarrt, sondern es wurde ein Parcours aus Holz konstruiert. Zur Verstärkung wurden Eisenbahn-Schwellen benutzt. «Wer stürzte, hatte auf dem harten Untergrund Brandwunden.»

Ab 1992 kam schließlich die Filder-Erde zum Einsatz. Die damalige Radrennbahn wurde in die Strecke integriert. «Damals gab es eine verdammt aufregende Steilwand», erinnert sich Bauer. Die Fliehkräfte haben die Fahrer richtig in die Wand gedrückt.»

Der Hallencross-König der 1980er Jahre war Harald Ott. Ott schwärmt noch heute von der besonderen Stimmung in der Halle. Wenn er antrat, ging er fast immer mit dem Siegerpokal nach Hause. In Stuttgart konnte Ott seine Stärken vor allem auf dem kurzen Abschnitt der Radrennbahn ausspielen. «Ich habe immer später gebremst als die anderen», erklärte der Württemberger. «Das schlingernde Hinterrad und das Driften lag mir und die Nähe zum Publikum hat mich immer beflügelt.»

Auch die 40. Ausgabe des ADAC Supercross Stuttgart verspricht wieder spannende Rennen, spektakuläre Sprünge und ein begeistertes Publikum. Darüber hinaus warten aber noch zahlreiche weitere Highlights, die das Jubiläum zu einem unvergesslichen Event für die ganze Familie machen.

Eintrittspreise für das 40. ADAC Supercross Stuttgart:



Kinder (6-14 Jahre) ab 25,70 Euro

Jugendtickets (15-17 Jahre) ab 36 Euro

Tickets für Erwachsene ab 45,40 Euro

ADAC Mitglieder erhalten bei telefonischer Bestellung oder Kauf in den ADAC Geschäftsstellen zehn Prozent Rabatt auf Tickets der Kategorie Silber.



Weitere Informationen