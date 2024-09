FastCross: Tony Cairoli zu Gast in Arsago

Am 14. September steigt das Nacht-FastCross in Arsago

Am 14. September steigt zum zweiten Mal seit der Neuaufnahme das Nacht-FastCross in Arsago. Auch Ducati-Botschafter und Edel-Testfahrer Antonio «Tony» Cairoli wird in Norditalien zu Gast sein.

Im Jahr 2023 wurde das legendäre FastCross-Event in Arsago vom neuen Besitzer des Areals nach langer Pause wieder zum Leben erweckt. Am Samstagabend steht die zweite Ausgabe in der neuen Ära an. Für diese neue Variante wurde 2023 einzig der Zeitpunkt geändert, denn in Arsago wird seit dem Vorjahr – dem Event-Titel «FastCross by Night» gemäß – am Abend gefahren.

Wie schon im Vorjahr findet die spektakuläre Veranstaltung Mitte September statt. Mit der Kollision mit der MXGP-WM – die am gleichen Wochenende in Shanghai gastiert – hat der Veranstalter keine Probleme, da kaum permanente Grand Prix-Fahrer am Start stehen. Mit US-Assen wie Josh Hill und Justin Bogle treten auch in diesem Jahr in Arsago Supercross-Spezialisten aus Nordamerika an.

Ebenfalls mit dabei sein werden der ehemalige MXGP-Weltmeister David Philippaerts, sowie die französischen SX-Spezialisten Jordi Tixier, Maxime Desprey, Greg Aranda und Cédric Soubeyras. Auch der Schweizer Routinier Arnaud Tonus wird in Arsago an den Start gehen. Dazu kommt der schwedische MXGP-Mann Alvin Östlund, die italienische Zukunftshoffnung Valerio Lata und weitere starke Italiener wie Nicholas Lapucci, Federico Tuani und Vorjahressieger Filippo Zonta.

Darüber hinaus wird sich Antonio «Tony» Cairoli die Ehre geben. Der neunfache Motocross-Weltmeister, Ducati-Botschafter und -Testfahrer für das neue MX-Projekt aus Borgo Panigale wird bei einer Autogramm-Session bereitstehen und mit der 450er-Motocross-Desmo-Maschine aus dem Hause Ducati eine Ehrenrunde drehen – dies wurde vom Ducati-Management gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigt.

Ebenfalls besonders: Auf dem malerischen Areal in der Nähe des Lago Maggiore werden aufgrund der Platzverhältnisse und der Widmungen vorerst «nur» 4999 Tickets ausgegeben. Gefahren wird in den Klassen MX1 und MX2, auch das einst beliebte «uno contro uno» – ein Duell Fahrer gegen Fahrer im Ausscheidungsmodus – wird wieder ausgetragen.