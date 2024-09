Motocross-ÖM Imbach: Hellrigl trotzte Kratzer

Florian Hellrigl feierte auf dem Pfeningberg seinen ersten Sieg in der Open-Klasse der Motocross-ÖM und trotzte dabei dem Druck des drängenden Leaders Michi Kratzer.

Mit dem Sieg im ersten Lauf der Open-Kategorie schrieb sich Florian Hellrigl in die Liste der Motocross-ÖM-Sieger ein. Nach Platz 6 im zweiten Rennen belegt der KTM-Pilot in der Meisterschaft nun den vierten Rang.

Honda-Fahrer Michael Kratzer verteidigte beim Lauf der Motocross-ÖM 2024 in Imbach mit den Plätzen 2 und 3 seine Führung in der Open-Kategorie, während Pascal Rauchenecker mit seinem Sieg im zweiten Lauf auf ÖM-Rang 3 vorrückte. In der Gesamtwertung weiterhin auf Rang 2 rangiert Michael Sandner, der auf dem Pfeningberg erst als Dritter, dann als Zweiter abgewunken wurde.

Den sechsten Saisonsieg in der MX2-Klasse heftete sich Johannes Klein an die Brust – der KTM-Pilot dominierte nach Belieben. Dieses Mal blieb der Ungar Botond Hateier in beiden Läufen hinter ihm klassiert. Simon Breitfuss (KTM/4/4) und Florian Dieminger (GasGas/5/5) bleiben in der Meisterschaft die Verfolger Kleins. Marvin Salzer punktete nach seinem Ausfall in Sittendorf wieder voll und verbesserte sich auf Platz 4.

Ergebnis ÖM MX Imbach

Ergebnis Open



1. Lauf: 1. Florian Hellrigl, KTM 2. Michael Kratzer, Honda. 3. Michael Sandner, KTM. 4. Pascal Rauchenecker, Husqvarna. 5. Lukas Neurauter, GasGas. 6. Markus Rammel, KTM.



2. Lauf: 1. Rauchenecker. 2. Sandner. 3. Kratzer. 4. Rammel. 5. Neurautrer. 6. Hellrigl.



ÖM-Stand: 1. Kratzer 132 Punkte. 2. Sandner 126. 3. Rauchenecker 114. 4. Hellrigl 113. 5. Rammel 111. 6. Neurauter 100.

Ergebnis MX 2



1. Lauf: 1. Johannes Klein, KTM. 2. Botond Hateier (H), GasGas. 3. Marvin Salzer, Fantic. 4. Simon Breitfuss, KTM. 5. Florian Dieminger, GasGas. 6. Christoph Zeintl, GasGas.



2. Lauf: 1. Klein. 2. Hateier. 3. Salzer. 4. Breitfuss. 5. Dieminger. 6. Michael Lackner, KTM.



ÖM-Stand: 1. Klein 150 Punkte. 2. Breitfuss 112. 3. Dieminger 108. 4. Salzer 98. 5. Nikolic 83. 6. Zeintl 79.