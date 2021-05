Motocross-Pilot Vincent Seiler tödlich verunglückt

Vincent Seiler: Tragischer Tod nach schwerem Sturz an einem internationalen Motocross-Rennen in Frankreich

Nach einem schweren Motocross-Unfall auf der Piste bei Macon (Frankreich) ist der Schweizer Motocross-Pilot Vincent Seiler am Montag im Spital von Lyon verstorben.

Am Pfingstsonntag stürzte Seiler (29) bei einem internationalen Saison-Vorbereitungsrennen zu Beginn des ersten Laufes an einem Sprung und schlug mit dem Kopf auf. Das Rennen auf der Piste La Grisière wurde sofort abgebrochen; der bewusstlose Seiler per Helikopter ins Spital von Lyon transportiert. Am Montagnachmittag erlag Seiler seinen schweren Verletzungen.

Seiler belegte an der Schweizer Motocross-Meisterschaft 2020 den neunten Schlussrang der höchsten Kategorie Inter Open. In den Jahren 2019 und 2018 erreichte er die Schlussränge 8 und 9. Er bereitete sich mit seriösem Training auf die Meisterschaft 2021 vor, um sich nochmals zu verbessern.

Wir sprechen den Angehörigen unser Beileid aus.