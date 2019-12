Motocross

Christoph Specht im Alter von 81 Jahren verstorben

Der fünffache deutsche Motocrossmeister Christoph Specht ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Specht war in den frühen 1960er Jahren das größte Talent der Bundesrepublik.

Christoph Specht, geboren 1938, war in den 1960er Jahren eines der größten Talente in der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahre 1961 holte er seinen ersten Titel in der deutschen Meisterschaft. 1963 bis 1966 folgten vier weitere Meistertitel. Christoph Specht verstarb im Alter von 81 Jahren.

Specht stammt aus dem Bergischen Land. Er begann seine aktive Karriere 1955 im Alter von 17 Jahren. «Ich bin nur zum Spaß mitgefahren», erinnerte sich der Haudegen bei seinem 80. Geburtstag. Sein erstes Rennen hatte er prompt gewonnen.

Specht war ein Naturtalent. Nach seinem Entschluss, den Sport ernsthaft zu betreiben, kam eine Portion Ehrgeiz und Fleiß dazu.

Der zur damaligen Zeit sehr erfolgreiche Motocross-Pionier Maico wurde rasch auf Spechts Talent aufmerksam und nahm ihn unter Vertrag. Wegen Maico verlagerte er zu jener Zeit auch seinen Lebensmittelpunkt vorübergehend nach Tübingen.

1969, nach Beendigung seiner aktiven Karriere kehrte Specht in seine bergische Heimat zurück und machte sich in der Motocross-Szene einen Namen als Fahrwerksspezialist. In Radevormwald betrieb er gemeinsam mit seiner Frau Margarita eine eigene Werkstatt, die sich auf den Vertrieb, die Wartung und Optimierung von Bilstein-Stoßdämpfern spezialisiert hatte.

In seiner Freizeit war Specht passionierter Segler. «Auch da wollte ich immer der Schnellste sein», erklärte er noch zu seinem 80. Jubiläum.

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir der Familie, seinen Freunden und Weggefährten viel Kraft in diesen schweren Stunden. In unserer Erinnerung wird uns der fünffache Champion für immer erhalten bleiben.