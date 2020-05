Belgien öffnet Motocross-Strecken

Auch Max Nagl kann nun wieder in Lommel trainieren

Im Zuge des 'Lockdown' in ganz Europa wurden auch in Belgien die Motocrossstrecken geschlossen. Ab heute kann in Belgien wieder auf der Strecke trainiert werden. Es gelten jedoch weiterhin Sonderregelungen.

Der flämische Motorradverband VMBB hat die Öffnung von Motocrossstrecken in Flandern ab dem heutigen Montag (4. Mai) zu Trainingszwecken bekanntgegeben. Die jeweiligen Besonderheiten einzelner Strecken werden von den Provinzen und Städten geregelt.

Sämtliche Rennstrecken Belgiens wurden im Zuge des 'Lockdown' geschlossen. Die Öffnung der Strecken wurde nur für Trainings genehmigt. Rennen oder andere Veranstaltungen bleiben weiterhin untersagt.

Für die Werksteams dürfte besonders die Öffnung des WM-Kurses in Lommel von Bedeutung sein. In der Umgebung von Lommel sind mehrere Werksteams beheimatet. Auf den geöffneten Strecken gelten weiterhin strenge Hygiene- und Abstandsregeln.

Sicherheitshalber sollten sich Fahrer an den VMBB wenden, um dort eine Trainingslizenz zu beantragen.