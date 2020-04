Trauer um Marty Smith (63): «Eine Honda-Legende»

Honda trauert um Marty Smith, der dem japanischen Hersteller in den 1970er-Jahren drei US-Titel bescherte. «Es war die Ära der Rebellion», blickt sein ehemaliger Mechaniker Dave Arnold zurück.

Der frühere US-Champion Marty Smith und seine Frau Nancy verloren am Montag bei einem schweren Buggy-Unfall in einer Wüstenregion Kaliforniens ihr Leben. Die Nachricht sorgte für Bestürzung in der Szene, nun meldete sich auch Honda zu Wort.

Der am 26. November 1956 geborene Smith saß schon im jungen Alter auf einer Honda 50 «Cub» seines Vaters, mit 14 fuhr er auf dem «Carlsbad Raceway» die ersten Rennen. 1974 wurde er mit 17 Jahren Honda-Werksfahrer, im selben Jahr gewann er die 125ccm US Nationals vor seinen Markenkollegen Bruce McDougal, Chuck Bower und Mikey Boone. 1975 verteidigte er seinen Titel erfolgreich, 1976 wechselte er in die WM und 1977 setzte er sich in der Klasse 500 ccm die AMA-Krone auf.

«Es war die Ära der Rebellion für viele Kids», erinnert sich der spätere Honda-Teammanager Dave Arnold, der Smith als Mechaniker unter anderem 1977 begleitete. «Marty war ein Babyboomer und für die Eltern dieser Kinder war Motorcross eine athletische Sportart – oder zumindest gesünder als ‚Sex, Drugs and Rock’n’Roll‘. Sie waren also eher dazu geneigt, den Kauf einer Elsinore oder was auch immer zu unterstützen. Marty verkörperte das: Er hatte das Aussehen eines Teenie-Idols, er trug ein Honda-Jersey in rot, weiß und blau, er zierte Titelseiten und Brotboxen. Man könnte sagen, dass er den Honda-Slogan ‚Du triffst die nettesten Leute auf einer Honda‘ umdrehte und ‚Du schlägst die schnellsten Jungs mit einer Honda‘ daraus machte. Das Verhältnis zwischen Marty und Honda war sehr familiär und loyal. Als er nach Japan flog, rollten sie den roten Teppich für ihn aus und Mr. Honda war dort, um ihn zu treffen.»

«Marty war ein großartiger Rennfahrer und eine wahre Honda-Legende. Sein Tod ist ein schwerer Schlag für den Sport», ergänzte Lee Edmunds, Marketing-Manager bei Honda Amerika. «Ich drücke im Namen von American Honda seiner Familie, seinen Freunden und Fans mein Beileid aus.»



Marty Smith und seine Frau hinterlassen die Kinder Tyler, Jillyin und Broke sowie sieben Enkelkinder.