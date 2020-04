Brian Hsu zum 22. Geburtstag

Der deutsche Husqvarna-Pilot Brian Hsu feiert heute seinen 22. Geburtstag. Nach seinem Triumph bei den offenen UK-Arenacross-Meisterschaften freuen sich die Fans auf die ADAC MX Masters.

Ist es Zufall oder Schicksal? Der 29. April scheint ein besonders guter Tag für den deutschen Motocross zu sein, denn heute feiern gleich zwei seiner besten Piloten Geburtstag. HRC-Werksfahrer Ken Roczen wird heute 26 Jahre alt. Brian Hsu feiert seinen 22. Geburtstag.

Hsu hatte in diesem Jahr bislang eine ausgesprochen gute Saison. Er gewann die offenen UK-Arenacross-Meisterschaften in überlegener Manier. Den einzigen Rückschlag erlebte er beim Supercross in Dortmund. Er gewann das Finale der SX2-Klasse am ersten Abend, stürzte aber in der Qualifikation am zweiten Abend und musste ins Krankenhaus überführt werden. Zum Glück blieb er von schwerwiegenden Verletzungen verschont.

Seine Stärke liegt im Supercross-Bereich. Dennoch wünschen sich speziell die deutschen Fans, dass er auch wieder in der MX2-WM antritt. Eine Gelegenheit bot sich in diesem Jahr leider nicht, so dass Hsu im Bereich Motocross auf die ADAC MX Masters Serie setzt. Die ADAC MX Masters sollten nach den ersten Terminverschiebungen wegen der Corona-Pandemie im Juli beginnen. Diese Terminplanung scheint aber im Moment zu wackeln, da Großveranstaltungen bis Ende August untersagt sind. Ein neuer Terminplan liegt derzeit noch nicht vor.

Brian Hsu ist eine Ausnahmeerscheinung im Motocross, denn er ist nicht nur ein begnadeter Fahrer, sondern spielt auch auf seiner Violine. Filigranität ist bekanntlich auch im Motocross gefragt. Wie SPEEDWEEK.com erst kürzlich berichtete, spielt der schweizerische amtierende Vizeweltmeister Jeremy Seewer ebenfalls ein Musikinstrument, das Klavier. Wir hoffen, Brian Hsu bald wieder auf der Strecke sehen zu können und wünschen von dieser Stelle aus im Namen der Leser von SPEEDWEEK.com Gesundheit, Glück und Erfolg!