Max Nagl (KTM): 'holeshot' und Sieg

Max Nagl war auch in Jinin auf der Erfolgsspur

Auf der Hausstrecke des ČZ-Stammwerkes in Jinin, unweit von Strakonice, gewann Max Nagl (KTM) überlegen beide Läufe und baute damit seine Meisterschaftsführung weiter aus.

Mit einem blitzsauberen 1-1-Ergebnis baute Max Nagl seine Führung in der tschechischen Meisterschaft weiter aus. Auf der Hausstrecke des ČZ-Werkes in Strakonice, wo die legendären Zweitakt-Motocrossbikes der 1960er und 70er entwickelt und produziert wurden, ließ Nagl zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen.

Übrigens: Das ČZ-Werk hat den Bau von Motorrädern nach der politischen Wende 1990 zwar eingestellt, hat sich aber als Spezialist für Übertragungsketten, Gussteile und Turbolader in der europäischen Automotive-Branche fest etabliert. Für Motorräder werden nach wie vor hochwertige Antriebsketten produziert, die von Nagl neuerdings auch eingesetzt werden.

Nagl konnte seinem neuen Sponsor ČZ beim Heimrennen damit keinen besseren Dienst erweisen. Der vierte Lauf findet übrigens am 9. August auf der WM-Strecke in Loket statt.

3. Lauf der tschechischen Meisterschaften in Jinin:

MX1, Lauf 1:

1. Max Nagl (GER), KTM

2. Pascal Rauchenecker (AUT), KTM

3. Vaclav Kovář (CZE), KTM

4. Filip Neugebauer (CZE), KTM

MX1, Lauf 2:

1. Max Nagl (GER), KTM

2. Pascal Rauchenecker (AUT), KTM

3. Martin Krč (CZE), KTM

4. Vaclav Kovář (CZE), KTM