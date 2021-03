Mantova: Nicholas Lapucci (Fantic) ist Champion

Nicholas Lapucci gewann das MX2-Rennen in Mantova überlegen

​ Mit einem überlegenen Start-Ziel-Sieg wurde Zweitakt-Fantic-Werksfahrer Nicholas Lapucci Champion der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften der MX2-Klasse.

Erneut katapultierte MX2-Tabellenführer Nicholas Lapucci seine Zweitakt-Fantic auf der WM-Strecke von Mantova zum 'holeshot' zum Finale der offenen italienischen Motocrossmeisterschaft und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze aus. Dahinter versuchte zunächst Mattia Guadagnini den Anschluss zu halten, doch er würgte seine Factory-KTM in einer Kurve ab, fiel weit zurück und kam über Rang 13 nicht hinaus..

Mikkel Haarup (Kawasaki) befand sich in der Anfangsphase des Rennens ebenfalls in der Spitzengruppe, doch er flog an einem weiten Table heftig ab und musste das Rennen angeschlagen beenden. Nach ersten Informationen hat er sich das Schlüsselbein gebrochen.

Das F&H Kawasaki-Team musste nach dem Ausfall von Haarup also auf Roan van de Moosdijk setzen, der aber zu keinem Zeitpunkt eine Chance gegen die überlegene Zweitakt-Power von Lapucci hatte. Zudem litt der Niederländer bei seinem ersten Rennen unter Armkrämpfen. Lapucci gewann am Ende mit 17,6 Sekunden Vorsprung vor van de Moosdijk und wurde damit überlegen Champion der offenen italienischen Meisterschaften 2021.

Eine überraschend starke Leistung zeigte der Südafrikaner Camden Mc Lellan (Husqvarna) aus Südafrika. Michael Sandner (KTM) fiel nach einem Sturz zurück. Maximilian Spies (Fantic) beendete das Rennen auf Platz 10. Liam Everts kam auf Rang 12 ins Ziel.

Ergebnis, 3. Lauf zur italienischen Meisterschaft in Mantova, MX2:



1. Nicholas Lapucci (I), Fantic

2. Roan van de Moosdijk (NL), Kawasaki

3. Ramon Savioli (I), Husqvarna

4. Camden Mc Lellan (ZA), Husqvarna

5. Kevin Horgmo (S), GASGAS

6. Andrea Adamo (I), GASGAS

7. Cornelius Toendel (S), Yamaha

8. Michael Sandner (A), KTM

9. Tim Edberg (S), Yamaha

10. Maximilian Spies (D), Fantic

11. Giuseppe Tropepe (I), Husqvarna

12. Liam Everts (B), KTM

13. Mattia Guadagnini (I), KTM

14. Raffaele Giuzio (I), KTM

15. Alberto Forato (I), GASGAS

16. Magnus Smith (S), Yamaha

17. Federico Tuani (I), Fantic

18. Jan Pancar (SLO), KTM

Meisterschaftsendstand, offene italienische Meisterschaften MX2:



1. Nicholas Lapucci

2. Tim Edberg

3. Jago Geerts