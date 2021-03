Fantic präsentiert EMX-Werksteam 04.03.2021 - 21:19 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-EMX250 © Fantic Nicholas Lapucci © Fantic Maximilian Spies

In der EMX250 wird es in diesem Jahr besonders spannend, denn Fantic tritt mit einem schlagkräftigen Team mit Zweitakttechnik ein. Nicholas Lapucci zeigte bereits letzte Woche, was damit möglich ist.