Yamaha Motocross-Palette 2022: YZ125 mit neuem Motor

Yamaha hält am Zweitakter fest und lässt der YZ250 auf 2022 die übliche Modellpflege angedeihen

Yamaha hat auf 2022 die YZ125 erneuert und die Modelle YZ250 und YZ85 überarbeitet. Die Viertakt-Modelle gehen fast unverändert in den kommenden Modelljahrgang.

Ziel der Erneuerung der YZ125 war mehr Leistung im mittleren und oberen Drehzahlbereich und verbesserte Fahrbarkeit durch schärferes Handling, stärkere Bremsleistung und verbesserte Ergonomie.

Der Motor basiert auf dem bekannten Gehäuse, neu sind die Leistungsteile Zylinder, Zylinderkopf und Kolben. Zu den wichtigsten Änderungen gehören eine neu geformte Brennkammer, ein kürzerer Auspuffkanal und ein überarbeitetes Auslassfenster, was eine deutliche Verbesserung der Verbrennungseffizienz bewirkt.

Dazu wurde die Auslass-Steuerung, bei Yamaha YPVS genannt, neu konstruiert. Der maximale Hub des Auslass-Schiebers wurde überarbeitet und der Zeitpunkt des Öffnens und Schliessens wurde ebenfalls modifiziert, um die Motorleistung zu steigern und die Fahrbarkeit zu verbessern.

Verbaut ist ein Keihin PWK 38,1 mm Vergaser, der mit einer elektromagnetisch gesteuerten Beschleunigerpumpe ausgestattet ist. Der neue Vergaser verfügt über einen Gasschieber-Sensor, was den Einsatz einer Kennfeld-Zündung ermöglicht. Zusammen mit einer neuen Einlassmembran-Baugruppe von V-Force und einem überarbeiteten Auspuffdesign steigert der neue Einlasstrakt die Beschleunigung der YZ125 beim Start und am Kurvenausgang.

Weitere Änderungen sind ein längeres Pleuel und eine schwerere Kurbelwelle, um den Motor fahrbarer zu machen.

Durch die Neugestaltung des Heckrahmens, der Seitenverkleidungen und der Unterseite des Sattels haben die Ingenieure von Yamaha den Widerstand gegen die einströmende Luft um 15 % reduziert und die Ansaugeffizienz deutlich gesteigert.

Das 6-Gang-Getriebe der YZ125 wurde auf 2022 verstärkt, um der erhöhten Leistung gerecht zu werden. Die Übersetzung der Antriebskette wurde von 13 x 48 auf 13 x 49 leicht verkürzt und für eine verbesserte Fahrbarkeit laufen die Gänge 5 und 6 mit einer leicht reduzierten Übersetzung. Eine neue Schaltwelle und eine neue Rückstellfeder sorgen für ein sanfteres Schaltgefühl. Um die erhöhte Motorleistung zu bewältigen, verfügt die neue YZ125 über aufgerüstete Kupplungsfedern.

Am Fahrwerk gibt es wie üblich eine neue Abstimmung der Federelemente und eine neue, steifere Doppelkolben-Bremszange vorne sowie eine neu designte Bremsscheibe mit 270 mm Durchmesser. Die beiden mit grösserem Bremskolben haben einen Durchmesser von 25,4 mm. Zusammen mit neuen Belägen, die eine um 30 % grössere Kontaktfläche mit der Scheibe bieten, ergibt sich eine leistungsstärkere Vorderradbremse.

Die Verkleidungsteile und der Tank wurden schlanker gestaltet, die Sitzfläche verläuft flacher. Die Breite zwischen den Knien des Fahrers wurde um fast 36 mm reduziert.

Neben der YZ125 in Blau gibt es dieses Motorrad auch YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition, angelehnt ans Design der Motorräder des Werksteams Monster Energy Yamaha Factory.

An der YZ250 wurden die Plastikteile überarbeitet, um das Motorrad schlanker zu machen und den Ansaug-Luftstrom zu verbessern. Die gleiche leistungsstärkere Vorderbremse wie an der YZ125 wird auch an der YZ250 verbaut. Die hintere Bremse wurde durch den Einbau einer etwas kleineren 240er Scheibe (um 5 mm kleiner) sowie einer neuen Bremszange verbessert. Sie bietet die gleiche Belagfläche und Bremsleistung wie das Vorgängermodell und ist gleichzeitig fast 100 g leichter.

Auch an der YZ85 sind die Plastikteile überarbeitet, um ein schlankeres Motorrad zu bekommen und die Ergonomie und Bewegungsfreiheit zu verbessern. Für 2022 ist das Chassis der YZ85 mit einem neuen Aluminiumheck ausgestattet, das 570 g leichter ist als das zuvor verbaute Stahlteil. Ebenfalls neu ist die Schwinge, mit überarbeiteter Balance zwischen Längs- und Torsionssteifigkeit. Diese subtile, aber signifikante Änderung verbessert die Chassisstabilität und ermöglicht dem Fahrer, die Kraft effektiver auf den Boden zu bringen.

Fahrer auf Viertakt-Motocrossmaschinen von Yamaha holten 2020 beide WM-Vizetitel (MXGP und MX2). Damit begründet Yamaha die überschaubaren Modifikationen am 2022er Jahrgang dieser Motorräder.

Beide Modelle sind leichter und verfügen über überarbeitete Aufhängungseinstellungen sowie ein neues Kettenrad mit goldfarbener Kette und DID-Felgen. Im Hinterrad der YZ250F ist eine breitere 2,15er-Felge mit neu geformten Speichen in eine leichtere Nabe eingespeicht, der Reifen hat die Dimension 110/90-19. Das Farbschema Icon Blue der YZ450F und YZ250F ist neu eine blaue Duotone-Farbgebung. Beide Modelle werden auch weiterhin als Monster Energy Yamaha Racing Edition im design der Werksmaschinen erhältlich sein