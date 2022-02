Harry Everts wird 70: «Ich war immer dabei»

Der vierfache belgische Weltmeister Harry Everts feiert am 6. Februar seinen 70. Geburtstag. Bis heute ist die belgische Motocross-Legende im WM-Paddock anzutreffen und betreut inzwischen seinen Enkel Liam.

Heute, am 6. Februar 2022, feiert die belgische Motocross-Legende Harry Everts seinen 70. Geburtstag! Familie Everts ist die bekannteste belgische Motocross-Dynastie, die bis in die heutige Zeit hinein reicht. Harry wurde viermal Weltmeister. Sohn Stefan ist mit 10 Weltmeistertiteln der erfolgreichste Motocrossfahrer aller Zeiten und Enkel Liam steigt in diesem Jahr in die MX2-WM auf.

Durch seinen Onkel Jef Teuwissen ist er zum Motocross gekommen. Trotz einer Gehbehinderung, verursacht durch eine Polio-Infektion, wegen der er als Kind noch gehänselt wurde, begann Harry in den 1960er Jahren Motocross zu fahren. Sein Fuß muss wegen der Erkrankung mehrfach gerichtet werden, seine Beine sind danach aber unterschiedlich lang. Charakteristisch für ihn ist sein ungleichmäßiger Gang. Mit dem Gehen hatte er Schwierigkeiten. Auf dem Motocross-Bike merkte man davon allerdings nichts. Bei einigen Strecken musste er sogar wegen seiner unterschiedlich langen Beine das Motorrad auf Linksbremse umbauen lassen. Aber in Belgien ist der Sport sehr populär und so wird Joël Robert auf das besondere Talent von Harry aufmerksam und stellt den Kontakt zum österreichischen Fahrzeugbauer Puch her.

Heute unvorstellbar: Erst mit 21 Jahren, im Jahre 1973, wird Harry Everts Werksfahrer bei Puch. Er holt schon 1975 den ersten und einzigen Motocross WM-Titel für die Österreicher. 1974 gewinnt er das legendäre Rennen in Wohlen, bei dem der Tscheche Jaroslav Falta den WM-Titel am grünen Tisch verlor. Das 250er Motocross-Bike von Puch wird speziell für ihn weiterentwickelt. Puchs legendärer Twin-Carb-Motor versetzt Technik-Enthusiasten bis heute in Verzücken. Es war eine Mischung aus Drehschieber- und Kolbeneinlasssteuerung, die das Kraftstoff-Luft-Gemisch über 2 Vergaser zuführte.

Nach seinem Wechsel in die 125er Klasse zu Suzuki folgten in den Jahren 1979, 1980 und 1981 drei weitere WM-Titel. Sohn Stefan war zu diesem Zeitpunkt 8 Jahre alt. Auf dem Podium prophezeite Harry: «Er wird später das Doppelte erreichen wie ich.»

Und so begleitete Harry nicht nur die Karriere seines Sohns Stefan, sondern auch die seines Enkels Liam – als Berater und Trainer in persona. Ganz auf das Fahren zu verzichten, gelingt ihm auch mit 70 Jahren nicht. Erst letztes Jahr brach er sich einen Wirbel und schrammte damit haarscharf an einer Querschnittslähmung vorbei. «Ich bin nicht einmal gestürzt», berichtet der heute 70-Jährige. «Es hat nur ein wenig gezwickt, aber ich habe der Sache keine Bedeutung gegeben. Ich bin das Rennen noch zu Ende gefahren. Auf dem Heimweg wurden aber meine Hände taub. Die Ärzte meinten, dass ich ziemliches Glück hatte. Vielleicht werde ich jetzt aufhören, aber genau weiss ich das nicht.»

Im Paddock war und ist Harry stets eine Frohnatur, der immer ein offenes Ohr für jeden seiner bis heute zahlreichen Fans hat. Ganz sicher hat er auch eine Anekdote auf Lager. Und so hoffen wir, dass uns Harry Everts weiterhin noch sehr viele Jahre erhalten bleibt. Herzlichen Glückwunsch Harry Everts zum 70!

Harry Everts im Talkessel 2020: