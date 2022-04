Video: Heftiger Crash von Mike Alessi in Glen Helen

Bei einem Rennen der US-Zweitaktmeisterschaften am letzten Wochenende im kalifornischen Glen Helen flog Supercross-Legende Mike Alessi heftig ab. Alessi blieb zum Glück unverletzt und wurde Klassensieger.

Am letzten Wochenende fand auf dem legendären Kurs von Glen Helen in Kalifornien ein Rennen der 'Two Stroke Championships, hosted by Fast House' statt – die US-Meisterschaften der Veteranen, wobei in Altersklassen 25+, 30+, 40+, 50+ und 60+ sowie ausschließlich auf Zweitaktern gestartet wird. Unvorstellbar in Europa: Bei diesen Rennen werden sogar noch Preisgelder gezahlt. Der Sieger der OPEN-Kategorie erhält z.B. 3.000 USD und selbst für P10 gibt es noch 400 USD zu gewinnen. Insgesamt wurden in Glen Helen über 25.000 USD an Preisgeldern ausgeschüttet.

Mit dabei waren auch prominente Namen: Der erst im letzten Jahr vom Profimotocross zurückgetretene Zach Osborne startete auf einer Retro-Husqvarna aus den 1970er Jahren. Kurt Nicoll (KTM) und Doug Dubach (Yamaha) standen in der 50+ Klasse am Start und waren erfolgreich.

Mike Alessi gehörte in seiner aktiven Zeit zu den schillerndsten Figuren im US-Motocross und Supercross. Richtig aufgehört hat der 33-Jähreige ohnehin nicht wirklich. Er startete auf einer stark modifizierten Zweitakt-Yamaha in Glen Helen in der OPEN und der 125er Klasse.

Das Video zeigt seinen wilden Crash nach dem Start zum 2. Lauf der OPEN-Klasse. «Der Lenker wurde mir in den Bodenwellen aus der Hand gerissen und ich landete mit einem Salto neben der Strecke», erklärte Alessi. «Ich stand auf, staubte mich ab, kam zurück und holte am Ende den Gesamtsieg in der 125er Klasse mit 40 Sekunden Vorsprung.»