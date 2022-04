Mike Gwerder: WM-Einsatz trotz Gehirnerschütterung

Mike Gwerder will am kommenden Wochenende in der MX2-WM starten

Mike Gwerder (WZ Racing KTM) zog sich in Portugal bei einem Crash im ersten Lauf eine Gehirnerschütterung zu. Am kommenden Wochenende plant der Schweizer ein Gastspiel in der MX2-WM in Pietramurata.

In Agueda (Portugal) fand am letzten Wochenende der zweite Lauf der EMX250 Europameisterschaften statt. Mit dabei war der Schweizer Mike Gwerder vom WZ Racing Team. Das Wochenende begann für ihn allerdings mit Problemen. Gwerder qualifizierte sich nur auf Rang 18 und hatte damit keinen guten Startplatz für die Wertungsläufe.

Die EMX-Rennen finden in diesem Jahr wieder über das Wochenende verteilt statt. Am Samstag wird der erste Lauf ausgetragen, am Sonntag der zweite. «Ich konnte mich auf meine gute Reaktion verlassen, kam gut aus dem Startgatter heraus und ging auf Rang vier oder fünf um die erste Kurve», erklärte der Schweizer. «Leider sprang schon beim ersten Sprung ein Kontrahent von links nach rechts. Ich konnte nicht ausweichen, ging zu Boden und schlug mir dabei heftig den Kopf an. Das Rennen fuhr ich danach zwar noch zu Ende, erreichte aber leider die Punkteränge nicht mehr.»

«Natürlich wollte ich am nächsten Tag wieder angreifen», erklärte der 19-Jährige, doch leider hatte ich in der Nacht so starke Kopfschmerzen, dass ich mich mehrmals übergeben musste. Damit war klar, dass ich eine Gehirnerschütterung habe und wir entschieden, am Sonntag nicht zu starten. Auch wenn das ein großer Rückschlag war, werde ich nicht aufgeben und weiter kämpfen.»

In der EMX-Tabelle fiel Gwerder durch die Nullrunde von Agueda von P8 auf P15 zurück. Das nächste Rennen der EMX250 wird am 8. Mai in Maggiora ausgetragen. Am kommenden Wochenende wird der Schweizer deshalb in Pietramurata mit einer Wildcard in der MX2-WM antreten.

Seit dem ersten Rennen hat der Niederländer Rick Elzinga (Yamaha) das Zepter in der EMX250 übernommen.

Stand EMX250 nach 2 von 10 Läufen:

1. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 93

2. Cornelius Toendel (NOR), Fantic, 77, (-16)

3. Oriol Oliver (E), KTM, 62, (-31)

4. Meico Vettik (EST), KTM, 60, (-33)

…

15. Mike Gwerder (CH), KTM, 26, (-67)

16. Paolo Lugana (I), KTM, 26, (-67)

17. Maximilian Spies (D), KTM, 25, (-68)