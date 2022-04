SidecarCross-DM: Varik/Kunnas dominieren wieder

Auch beim zweiten Rennen zur Deutschen Motocross-Meisterschaft der Gespanne im ostdeutschen Hänchen gaben die nordeuropäischen Gaststarter Kert Varik/Lari Kunnas den Ton an.

Mit ihren tiefen Sandspuren stellte die Piste von Hänchen deutlich höhere Anforderungen an die Teams als die harte Bahn zum Auftaktrennen in Schnaitheim. Dadurch traten die Unterschiede im fahrerischen Können deutlicher zutage, das Überrunden gestaltete sich für die Spitzengespanne der DM-Wertung entsprechend schwieriger.

Nach dem ersten Start duellierten sich hinter den Führenden Kert Varik/Lari Kunnas die Österreicher Benjamin Weiss/Patrick Schneider und Martin Walter/Philipp Reimann. Zunächst schien Walter die Oberhand zu behalten, doch dann löste sich das Dekompressionsventil. «Ich bin froh, dass der Motor überhaupt bis zum Schluss gehalten hat», resümierte Walter. Allerdings wurde der Zweitakter dadurch deutlich lauter und das Team um zehn Plätze zurückgestuft. Jedoch monierte Walter, dass die Vorgehensweise der Jury nach seiner Einschätzung nicht regelkonform war. Deshalb will er beim DMSB nachhaken.

Für Gert Gordejev/Kaspars Stupelis war das Rennen bald gelaufen, weil die Benzinpumpe streikte. Jedoch geht es für die baltische Formation in Sachen DM ohnehin um nichts, da sie ebenso wie die Gesamtsieger Vark/Kunnas die Serie nur sporadisch zum Training für die WM nutzen.

Insofern haben Weiss/Schneider derzeit die beste Ausgangsposition im Titelkampf. Vizemeister Adrian Peter und sein neuer Mitstreiter Nicky Debruyne hatten zunächst Probleme in der Qualifikation, weil sie keine Runde frei fahren konnten. Im zweiten Lauf gewannen sie den Start, blieben aber später hinter Überrundeten stecken, sodass nach Varik auch Gordejev und Weiss vorbeiziehen konnten. Mit einem vierten Rang im ersten Lauf brillierten André Knübben/Simon Lenz vor Tobias Blank/Justin Blume. Die wiederum hatten einen bemerkenswerten Auftritt im zweiten Durchgang: Nachdem Blank beim Start den Gang nicht sofort eingelegt bekam, startete das Duo an letzter Stelle und fuhr trotz der schwierigen Streckenverhältnisse noch auf den siebten Rang vor.

Von den DM-Novizen zeigten Jan Hoormann/Andy Schlinnertz die beste Leistung. Die Junior-Weinmänner verzichteten auf den zweiten Lauf, nachdem sich Beifahrer Noah den Kopf angeschlagen hatte. Joachim Reimann fehlte nach seinem Motorendebakel von Schnaitheim mangels Beifahrer. Ersatzmann Martin Betschart zog es vor, mit Mike Bolliger im heimatnahen Frauenfeld zu starten. Wie übrigens auch der zuvor im DMSB-Pokal Führende Paul Schneider und Heiko Müller/Marco Müller. Aus dem Badischen ist es in die Schweiz eben viel näher als nach Sachsen. Da zählt die finanzielle Bilanz für Hobbyfahrer mehr als entgangene Punkte. Die Müllers beendeten das Rennen in Frauenfeld als Dritte hinter Marco Heinzer/Ruedi Betschart und Fabian Hofmann/Marius Strauss. Paul Schneider/Benjamin Schneider wurden immerhin Achte.

So bleibt zu hoffen, dass möglichst auch die in Hänchen abwesenden Teams den Weg zum dritten DM-Spektakel am Maifeiertag in Kamp-Lintfort finden. Dort sind im Veteranencup auch die Helden von Vorgestern am Start. Dabei darf man einmal mehr auf die Rundenzeiten von Dietmar Schmid/Bruno Kälin sowie Alexander und Torsten Seubert gespannt sein. Die entscheidende Frage: Wo stünden die Asse von damals, würden sie mit ihren dicken Viertakt-Twins von Yamaha heute in der DM mitmischen?

Resultate Motocross-Gespann-DM Hänchen/D:

1. Lauf: 1. Varik/Kunnas (EST/FIN), WSP-Husqvarna. 2. Weiss/Schneider (A), VMC-Zabel. 3. Peter/N. Debruyne (D/B), WSP-Zabel. 4. A. Knübben/Lenz (D), WSP-KTM. 5. Blank/Blume (D), VMC-Zabel. 6. Faustmann/Zimmermann (D), VMC-Zabel. 7. Gerrit van Werven/Wesselink (NL), WHT-KTM. 8. Prokesch/Schmidt (D), VMC-Zabel. 9. J. Hoormann/Schlinnertz (D/B), VMC-Zabel. 10. Erlecke/Plettke (D), WSP-KTM. 11. Ruffani/Freygang (D), WSP. 12. Hengster/Jahn (D), VMC-Zabel. 13. M. Walter/P. Reimann (D), VMC-Zabel. 14. Wegner/Hoffmann (D), VMC-Zabel. 15. H. Hartmann/Benning (D), VMC-KTM. 16. J. Hildebrandt/Schödl (D), VMC-Zabel. 17. M. Richter/Miedl (D), WHT-KTM. 18. N. Degenhardt/C. Degenhardt (D), KTM. 19. J. Weinmann/N. Weinmann (D), Mefo-Husqvarna. 20. Künzel/Pott (D), WHT-KTM.



2. Lauf: 1. Varik. 2. Gordejev/Stupelis (EST/LV), WSP-Husqvarna. 3. Weiss. 4. Peter. 5. Walter. 6. Faustmann. 7. T. Blank. 8. Gerrit van Werven. 9. A. Knübben. 10. J. Hoormann.



DM-Stand nach 4 von 16 Läufen: 1. Varik, 100 Punkte. 2. Weiss 84. 3. Peter 76. 4. Faustmann 64. 5. Gordejev 60. 6. M. Walter 56. 7. Knübben 55. 8. T. Blank 51. 9. J. Hoormann 40 10. J. Weinmann 32.