Agueda: Larissa Papenmeier auf dem Podium

Mit einem 3-4-Ergebnis beendete Larissa Papenmeier (Yamaha) den Großen Preis von Portugal in Agueda auf dem dritten Podiumsrang. Die Niederländerin Lynn Valk gewann beide Rennen und übernahm damit die Tabellenführung.

Die amtierende Weltmeisterin Courtney Duncan aus Australien wird ihren Titel in diesem Jahr nicht verteidigen können. Noch vor Saisonbeginn am 5. März in Mantova kam sie wegen Visumsproblemen viel zu spät in England an und war in Mantova nur ein Schatten ihrer selbst. Mit den Plätzen 3 und 9 beendete sie den Saisonauftakt nur auf Rang 6. Danach versuchte sie, die vor Saisonbeginn fehlende Zeit zur Erarbeitung ihres Bike-Setups nachzuholen und fuhr gemeinsam mit dem Team zum Testen nach Italien. Dort zog sie sich letzte Woche eine Kreuzbandverletzung zu. Sie wollte es aber dennoch in Agueda probieren, doch nach dem ersten freien Training musste sie die Reißleine ziehen.

Die Niederländerin Nancy van de Ven (Yamaha) kam als WM-Führende nach Portugal, aber auch sie stürzte am Samstag heftig. «Ich hatte einen brutalen Abflug und war danach komplett neben der Spur. Ich hatte am ganzen Körper Schmerzen und war froh, dass ich überhaupt fahren konnte», erklärte van de Ven, die mit einem 2-2-Ergebnis in Portugal auf dem zweiten Podiumsrang stand.

Lynn Valk war in Agueda nicht zu stoppen. Sie gewann beide Läufe. Die 20-Jährige holte damit ihren ersten Grand-Prix-Sieg und übernahm gleichzeitig die WM-Führung nach 2 absolvierten Rennen.

Die deutsche Starterin Larissa Papenmeier (Yamaha) stand in Agueda mit einem 3-4-Ergebnis auf dem dritten Podiumsrang. «Ich mag diese Strecke hier in Portugal», erklärte die Deutsche. «Nach Platz 3 im ersten Rennen war ich sehr motiviert für den zweiten Lauf. Die Streckenbedingungen haben sich im Vergleich zu gestern radikal verändert. Es gab heute sehr viele und tiefe Spurrinnen, was mir eigentlich gut liegt.»

Papenmeier verbesserte sich in der WM-Tabelle von P8 auf P4. Anne Borchers (Fantic) beendete das Rennen auf Gesamtrang 9. Das nächste WMX-Rennen findet am 14. Mai in Riola Sardo auf Sardinien statt.

Ergebnis WMX Agueda:

1. Lynn Valk (NL), Yamaha, 1-1

2. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 2-2

3. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 3-4

…

9. Anne Borchers (D), Fantic, 11-12

WMX Stand nach Runde 2 von 5

1. Lynn Valk (NL), Yamaha, 97

2. Nancy van de Ven (NL), Yamaha, 91, (-6)

3. Shana van der Vlist (NL), KTM, 68, (-29)

4. Larissa Papenmeier (D), Yamaha, 63, (-34)

…

11. Anne Borchers (D), Fantic, 35, (-62)