Max Nagl (Husqvarna): Erster Renneinsatz in Dalecín

Max Nagl wird am Wochenende in Tschechien starten

Auf der früheren WM-Strecke tschechischen Dalecín beginnen am kommenden Wochenende die offenen tschechischen Motocrossmeisterschaften. Mit dabei sein wird der deutsche Husqvarna-Pilot Max Nagl.

Am kommenden Wochenende beginnen auf der früheren WM-Strecke in Dalecín die offenen tschechischen Motocrossmeisterschaften. Mit dabei sein wird der deutsche Krettek-Husqvarna-Pilot Max Nagl. Der frühere WM-Star will sich in dieser Saison auf die ADAC MX Masters konzentrieren, möchte aber Läufe der tschechischen Meisterschaften bestreiten, sofern sie in den Terminkalender passen.

Zugleich betrachtet Nagl den Renneinsatz als Vorbereitung für die ADAC MX Masters, die am 21. Mai in Dreetz beginnen.

Seit nunmehr zwei Jahren gehört die malerisch gelegene frühere WM-Strecke in Dalecín zu Nagls Lieblingsstrecken. «Der Kurs hat mir von Anfang an gut gefallen», erinnert sich Nagl. «Die Strecke wurde in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert, flüssiger und griffiger. Das Fahren macht mir dort richtig Spaß. Letztes Jahr bin ich nur im 3. und 4. Gang gefahren.»

Kalender tschechische Motocrossmeisterschaften 2022:

08.05.2022 - Dalecín

29.05.2022 - Kaplice

10.07.2022 - Kramolin

31.07.2022 - Petrovice

28.08.2022 - Pacov

18.09.2022 - Prerov

02.10.2022 - Kluky u Písku

09.10.2022 - Dalecín